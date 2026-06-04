Joven expone a abuelita que trabaja en un cine de EU y las redes le cambian la vida | VIDEO

Mary, visiblemente cansada, con una marcada joroba y realizando labores que requieren esfuerzo físico, se volvió viral en redes sociales. A pesar de su edad y de las dificultades físicas, seguía acudiendo cada día a trabajar como conserje y asistente en un cine de Tennessee, Estados Unidos, lo que despertó la admiración y la preocupación de miles de usuarios que conocieron su caso.

La situación llamó la atención de Brooklyn Green, una joven de 21 años que decidió actuar para ayudarla. Conmovida por la dedicación y el esfuerzo de Mary, Brooklyn inició una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para que la trabajadora pudiera retirarse y disfrutar de una vida más tranquila.

Una campaña que se volvió viral

Lo que comenzó como una iniciativa local se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. En cuestión de horas, la campaña superó los 100 mil dólares, y días después alcanzó más de 140 mil dólares, una cifra que podría cambiar por completo el futuro de Mary.

Brooklyn Green inició una campaña viral en GoFundMe que recaudó más de 140 mil dólares para cambiar la vida de Mary, una abuelita trabajadora de Tennessee. Especial

Brooklyn compartió un video para actualizar a los donantes y seguidores sobre el avance de la colecta. En él presentó a Mary y reveló más detalles sobre su vida.

Esta hermosa señora se llama Mary. Ha trabajado en cines durante muchísimos años. La razón por la que sigue trabajando es porque simplemente le encanta hacerlo”, explicó la joven.

Según el gerente del cine, mantenerse activa ha sido importante para Mary, y dejar de trabajar podría afectar su bienestar. Sin embargo, la campaña buscaba darle la posibilidad de elegir un retiro digno, sin la presión de tener que seguir realizando labores físicas tan exigentes.

El lado solidario de Mary

Brooklyn también reveló que Mary dedica gran parte de su tiempo a ayudar a otras personas.

Mary ayuda a las personas sin hogar y también colabora con su iglesia. Está muy involucrada en las actividades de su congregación”, señaló.

La joven adelantó que sería ella misma quien entregaría personalmente los fondos recaudados, destacando el impacto que la campaña había tenido.

Recaudamos más de 100 mil dólares en menos de 24 horas. Realmente cambiamos la vida de alguien”, expresó emocionada.

Reacciones en redes sociales

La historia generó miles de comentarios de apoyo y admiración hacia ambas mujeres. Usuarios destacaron la solidaridad de Brooklyn y la fortaleza de Mary, convirtiendo el caso en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para transformar vidas de manera positiva.

Muchos internautas señalaron que la historia de Mary refleja la realidad de miles de adultos mayores que continúan trabajando en condiciones difíciles, ya sea por necesidad económica o por falta de apoyo social.