Tiroteo en el metro de Nueva York deja un muerto

Autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona luego de que se registrara un tiroteo al interior del metro de Manhattan, lo que interrumpió el servicio ferroviario en la zona más transitada de Nueva York. Los primeros informes detallas que todo comenzó por una discusión en uno de los andenes.

El incidente se registró alrededor de las 12:20 horas en la estación ubicada entre la Séptima Avenida y la calle 53, en pleno centro de Manhattan, a pocos metros de varios teatros de Broadway y del Carnegie Hall.

De acuerdo con información policial, los agentes encontraron a un hombre adulto con una herida de bala en el pecho en el andén de la línea E del metro.

Las primeras investigaciones señalan que el tiroteo se produjo tras una disputa en la que participaron dos o tres hombres.

Paramédicos y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a la víctima y la trasladaron al Hospital Bellevue, donde posteriormente fue declarada muerta.

Las autoridades no han informado sobre personas arrestadas en relación con el ataque.