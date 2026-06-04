John Bolton, rival de Trump, acepta declararse culpable por conservar información clasificada

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aceptó declararse culpable de un único cargo por conservar información clasificada, en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia que podría permitirle evitar una pena de prisión. Bolton una multa de 2.25 millones de dólares, aunque la decisión final sobre su castigo dependerá de un juez federal.

Este acuerdo busca resolver un caso penal presentado en octubre, en el que Bolton fue acusado de 18 cargos relacionados con la conservación y difusión de información clasificada. Entre las pruebas se incluían notas personales a modo de diario de su etapa en el gobierno, que según los fiscales compartió con miembros de su familia mientras preparaba sus memorias.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, aceptó declararse culpable por conservar información clasificada de Estados Unidos. REUTERS

La investigación contra Bolton generó un debate en agosto, cuando agentes del FBI allanaron su casa y su oficina en Maryland. El caso se convirtió en uno de los procesos más mediáticos contra figuras críticas del presidente Donald Trump, ya que Bolton es uno de varios adversarios políticos que han enfrentado cargos durante el último año bajo la administración republicana.

El acuerdo de culpabilidad se centra en las notas compartidas con familiares, más que en el contenido de su libro “The Room Where it Happened”, publicado en 2020, que generó gran controversia por sus críticas a Trump. La administración Trump intentó bloquear la publicación alegando que el texto podía revelar información clasificada, pero los tribunales permitieron su difusión.

Trayectoria política de Bolton

John Bolton es una figura de larga trayectoria en los círculos republicanos de política exterior, conocido por sus posturas belicistas y su defensa del poder militar estadounidense. Se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional durante más de un año en la primera administración de Trump, hasta que fue despedido en 2019.

Tras su salida, publicó sus memorias en las que describió tensiones internas en la Casa Blanca y criticó duramente la gestión de Trump en asuntos internacionales. El libro se convirtió en un éxito editorial y en un punto de fricción entre Bolton y la administración republicana.

Acuerdo de culpabilidad

Está prevista una nueva comparecencia para la lectura de cargos el 26 de junio en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland. Este tipo de audiencia suele indicar la formalización de un acuerdo de culpabilidad.

De confirmarse, Bolton evitaría una condena de prisión, aunque quedaría sujeto a sanciones económicas y a la supervisión judicial.