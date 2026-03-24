Israel intensifica ofensiva contra Hezbollah y responde a ataques iraníes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que ocho combatientes fueron abatidos durante una redada ejecutada por el Comando de Operaciones Especiales de Golani, con apoyo aéreo y potencia de fuego de la 36ª División. Entre los neutralizados se encontraba un integrante de la unidad de francotiradores Fuerza Radwan, considerada una de las élites de Hezbollah.

En el operativo, las tropas localizaron y destruyeron un pozo subterráneo utilizado por los milicianos para desplazarse y ocultar armamento. Además, se incautaron decenas de armas, incluidos cohetes antitanque, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas. Estas acciones forman parte de la estrategia israelí para ampliar la zona de seguridad avanzada en la frontera de los Altos del Golán.

Las FDI alertaron sobre la detección de un nuevo ataque con misiles balísticos lanzados desde Irán contra el sur de Israel. Las autoridades prevén que las sirenas de alerta se activen en las próximas horas ante la amenaza inminente, en un contexto de creciente escalada regional.

Control del sur del Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el ejército asumirá el control del sur del Líbano hasta el río Litani, situado a más de 20 kilómetros de la frontera. Katz aseguró que los cinco puentes sobre el río, utilizados por Hezbollah para el movimiento de combatientes y armas, han sido destruidos, y que las FDI controlarán los restantes accesos.

El ministro también advirtió que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a la zona situada al sur del Litani hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel.

Bombardeos en Beirut y At-Tiri

La Fuerza Aérea israelí destruyó un edificio de varios pisos y atacó otras instalaciones en Beirut durante la noche. Según las FDI, estos lugares eran utilizados por Hezbollah como centros de mando, incluyendo una sede vinculada a la Fuerza Radwan y otra asociada a la división de inteligencia del grupo.

En la localidad de At-Tiri, en el sur del Líbano, se bombardeó un centro de mando de Hezbollah que operaba dentro de un estudio de la emisora de radio Al-Nour, bajo control del grupo. El ataque se produjo mientras miembros de la organización se encontraban en el lugar, lo que refuerza la ofensiva israelí contra las estructuras de mando y comunicación de Hezbollah.

Israel busca consolidar una franja de seguridad en territorio libanés y neutralizar la capacidad operativa de Hezbollah, mientras enfrenta ataques directos desde Irán.

Con información de Reuters y AFP.