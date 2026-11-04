Estados Unidos contará por primera vez en su historia con bancada socialista

Estados Unidos contará por primera vez en su historia con una bancada socialista, luego de que en la elección del martes consiguieron escaños 10 congresistas de esa corriente –ocho de ellos mujeres—y también dos puestos en el senado.

Ángela González Torres se prometió en Los Ángeles hace 16 años cambiar las condiciones por las que desde hace 15 años su padre fue deportado a Tijuana, y esta tarde de miércoles se convirtió en la última de las congresistas en verificar tu triunfo electoral. Será una de las principales congresistas que busque eliminar el ICE, la agencia enmascarada a cargo de las redadas y deportaciones.

Los socialistas exigen el fin del financiamiento a Israel, abolir ICE, un sistema de salud universal, rentas congeladas, semana laboral de cuatro días con salario de 25 dólares por hora; que el transporte y el cuidado del medio ambiente, tanto como el acceso a alimentos, se consideren derechos humanos.

La bancada de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos incluye ahora en el congreso a Ángela González Torres, hija de padre mexicano que representa Los Ángeles; Darializa Ávila Chevalier, hija de dominicanos en Nueva York, Claire Valdéz, hija de mexicoamericanos fronterizos también en Nueva York; Melat Kiros, la más joven de todas, con 29 años, congresista electa de Colorado, y Alexandria Ocasio Cortés y Rashida Tlaib que retuvieron cargos en el congreso.

También son nuevos congresistas socialistas Donavan McKinney en Michigan y Chris Rabb en Pensilvania.

Los nuevos senadores socialistas son Abdul El-Sayed, quien se convirtió no solo en el primer senador socialista electo, sino también en el primer musulmán que llega al senado, en representación de Michigan. El otro senador socialista electo es Troy Jackson, quien quitó el cargo al a experimentada republicana Susan Collins en Maine.

Los legisladores socialistas de ambas cámaras buscarán como prioridades eliminar el ICE, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas que ha operado como ejército de diez mil hombres enmascarado en contra de las comunidades inmigrantes e incluso de los estadunidenses que están en desacuerdo con sus tácticas.

Eliminar ICE es principalmente demanda que encabezan dos de las congresistas más jóvenes, Ángela González Torres y Melat Kiros, y en Nueva York de Ávila Chevalier y Valdez.

Priorizan que se consideren derechos humanos –por arriba de concepto de negocio-- la vivienda, la salud, la alimentación, la educación y el transporte.

Ocasio Cortes y El-Sayeb encabezan la demanda del grupo por un sistema de salud universal.

Ávila Chevalier y Valdez, las dos nuevas congresistas socialistas jóvenes que aprendieron directamente del alcalde de Nueva York Zorhan Mamdani, encabezarán la demanda de considerar la vivienda como derecho humano, y por lo tanto se necesita congelar o imponer tope a las rentas e hipotecas.

Los socialistas pugnan por una semana de solo cuatro días laborales a la semana, con 32 horas de trabajo, pero que conserve salarios que sean suficientes para vivir, con un salario mínimo de 25 dólares por hora, y que todas las deudas que se hayan contraído por estudiar sean eliminadas.

Demandan muy especialmente eliminar fondos israelíes y de corporaciones a legisladores y cabilderos. Y financiar a los estados con impuestos a los residentes y corporaciones más ricas, que ahora gozan de muchos privilegios y excepciones.

En política exterior priorizan poner fin de la ayuda militar a Israel y embargo de armas; y describir oficialmente lo ocurrido en Gaza como genocidio.