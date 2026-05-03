Atentado contra Trump reaviva alerta por violencia política en Estados Unidos

El más reciente intento de ataque contra Donald Trump y miembros de su gabinete durante una gala con prensa en un hotel de Washington ha reabierto la alerta en Estados Unidos sobre la violencia política en el país.

El episodio ocurrió la semana pasada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, cuando un hombre armado intentó irrumpir en el recinto donde se encontraba el presidente, pero fue detenido por agentes del Servicio Secreto.

El caso se suma a otros intentos de asesinato de Trump registrados desde 2024, incluido el ataque en Butler, Pensilvania, y otro episodio de seguridad en el campo de golf del republicano en Florida.

Pero Trump no ha sido el único blanco reciente.

En junio del 2025, un hombre de 57 años asesinó a balazos a la congresista demócrata Melissa Hortman y a su esposo en su residencia en los suburbios de

Mineápolis, e hirió gravemente al senador estatal John Hoffman y a su pareja en la misma noche.

Ese mismo año, un asaltante con un martillo atacó al esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y el activista político de derecha Charlie Kirk fue asesinado con un disparo durante una presentación en una universidad de Utah.

Además, la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada.

Para analistas políticos, la repetición de estos hechos responde a una combinación de polarización extrema, normalización del discurso agresivo, circulación de teorías conspirativas y facilidad de acceso a armas.

“El asesinato de Kirk no fue un hecho aislado. La violencia política aumenta en Estados Unidos”, consideró Matthew Continetti, director de política interior del instituto conservador American Enterprise.

“Nadie negaría la existencia de violencia política en la extrema derecha. La vimos en Charleston en 2015, en Pittsburgh en 2018, en El Paso en 2019, en Mineápolis en junio. Pero ignorar el reciente auge del extremismo de izquierda es ceguera deliberada”, explicó el derechista en el sitio The Free Press.

Especialistas en seguridad consultados por medios estadunidenses sostienen que el país atraviesa una etapa de radicalización política donde adversarios dejan de verse como rivales democráticos y pasan a ser enemigos existenciales.

Después del tiroteo frustrado en el hotel Washington Hilton la semana pasada, la Casa Blanca volvió a culpar a la izquierda.

“El culto al odio de la izquierda contra el presidente Trump y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir”, declaró la portavoz Karoline Leavitt.

Pero Leavitt, que compartía escenario con Trump en la cena cuando ocurrió el incidente, dijo que ha habido una “demonización sistemática” del presidente.

“Nadie en los últimos años ha sido blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump”, declaró la vocera.

“Aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia”, añadió.

Horas después del tiroteo, Trump sin embargo, pidió que los estadunidenses “resuelvan sus diferencias” políticas y sociales.

Según el último informe del Pew Research Center sobre violencia política, 85% de los estadunidenses considera que el fenómeno está a la alza aunque existen diferencias partidistas.

Mientras 77% de los republicanos identifica al extremismo de izquierda como un problema mayor para el país, la visión de los demócratas es 76% a la inversa.

Un 28% de los demócratas señala específicamente al comportamiento de Trump y el movimiento MAGA como motores de la violencia reciente. Por su parte, 16% de los republicanos apunta hacia la retórica y el comportamiento de los demócratas o los sectores liberales.

Además, las generaciones más jóvenes parecen menos sensibles al tema.

La mitad de los jóvenes de entre 18 y 30 años la percibe como un problema, frente a cerca de 70% entre las personas de alrededor de 60 años, según un barómetro del instituto YouGov.

Otro dato relevante del estudio es que según una encuesta de septiembre de 2025, los jóvenes de la izquierda tienen más probabilidades de aceptar la violencia política y de pensar que puede justificarse en determinadas circunstancias, sin necesariamente llevarla a cabo.

Este aumento de la violencia política también disuade a posibles candidatos a ocupar los cargos más altos.