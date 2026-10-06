Israel eleva alerta militar en Gaza ante aniversario del 7 de octubre

Israel ordenó este martes al ejército incrementar su nivel de alerta ante el aniversario del ataque perpetrado por el movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, mientras advirtió que los habitantes de Gaza “pagarán un alto precio” si las fuerzas israelíes son atacadas.

La oficina del ministro de Defensa, Israel Katz, informó que la medida fue tomada a partir de información de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas contra las fuerzas israelíes en Gaza durante esa fecha.

De acuerdo con el comunicado, el ejército recibió la instrucción de elevar su preparación ante posibles acciones de Hamás en Gaza, en una jornada marcada por el tercer aniversario del ataque que detonó la actual guerra.

Si nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán un alto precio serán Hamás y la población de Gaza, de una forma desproporcionada”, advirtió el ministerio de Defensa.

Israel eleva alerta antes del aniversario del 7 de octubre

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes islamistas también se llevaron a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 44 ya estaban muertos.

A partir de ese ataque, Israel lanzó una ofensiva militar que ha dejado la mayor parte de Gaza en ruinas y ha causado la muerte de más de 74 mil 200 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Más de 74 mil muertos en Gaza

La situación continúa marcada por la presencia de fuerzas israelíes en una parte del territorio, pese al alto el fuego declarado en octubre del año pasado. Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a más de mil 440 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave.

La advertencia de Katz ocurre mientras Israel se prepara para conmemorar el aniversario del ataque. El lunes, durante una ceremonia oficial para recordar los tres años del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “no habrá gobierno de Hamás en Gaza”.

Con la nueva orden, las autoridades israelíes buscan que sus fuerzas permanezcan preparadas ante posibles ataques. La medida se basa, según la oficina de Katz, en información de inteligencia que apunta a posibles operaciones de Hamás contra las tropas desplegadas en Gaza.

El aniversario del 7 de octubre llega con el ejército israelí en un nivel de alerta mayor. La advertencia señala que Israel anticipa posibles acciones contra sus fuerzas y responderá si se producen ataques.

Con información de AFP.

*mcam