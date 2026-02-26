Crisis de fentanilo en Estados Unidos: cuánto se consume y dónde

La crisis de fentanilo en Estados Unidos continúa siendo uno de las mayores crisis de salud pública del país. Aunque en 2025 se observaron señales preliminares de estabilización en algunas regiones, el impacto acumulado sigue siendo profundo.

El fentanilo —un opioide sintético hasta cincuenta veces más potente que la heroína— domina actualmente el mercado ilegal de drogas, desplazando a otros estupefacientes tradicionales.

De acuerdo con datos actualizados a inicios de 2026 por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los opioides sintéticos, principalmente fentanilo ilícito, continúan siendo responsables de la mayoría de las muertes por sobredosis en el país. Aunque las cifras preliminares de 2025 mostraron una ligera reducción respecto al pico registrado entre 2022 y 2023, el nivel sigue siendo históricamente alto.

Aunque en 2025 se observaron señales preliminares de estabilización en algunas regiones, el impacto acumulado sigue siendo profundo.

Cuánto fentanilo se consume y qué dicen las cifras oficiales

Según reportes provisionales de los CDC publicados a finales de 2025, Estados Unidos registró alrededor de setenta mil muertes relacionadas con opioides sintéticos en los doce meses previos, lo que representa la mayor proporción dentro del total de fallecimientos por sobredosis.

En los años más críticos recientes, Estados Unidos superó las cien mil muertes anuales por sobredosis de drogas, con el fentanilo como principal factor.

La Drug Enforcement Administration (DEA) informó en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas que el fentanilo ilícito es ahora la sustancia más letal en el mercado estadounidense. Durante 2024 y 2025, la DEA incautó cantidades récord del opioide sintético, equivalentes a cientos de millones de dosis potencialmente letales. Estas cifras reflejan tanto la magnitud del tráfico como la alta disponibilidad de la sustancia.

El consumo no siempre ocurre de manera consciente. Autoridades sanitarias advierten que el fentanilo se mezcla frecuentemente con otras drogas como cocaína, metanfetamina y píldoras falsificadas que imitan medicamentos recetados. Esta práctica incrementa el riesgo de sobredosis entre personas que no necesariamente buscan opioides.

El bajo costo de producción y la alta potencia del fentanilo facilitan su transporte en pequeñas cantidades. Especial.

Además, los CDC señalan que la tasa de mortalidad por opioides sintéticos ha afectado de forma desproporcionada a adultos entre veinticinco y cuarenta y cuatro años, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en ese grupo etario.

Dónde impacta más la crisis y cómo se distribuye en el país

El impacto geográfico no es uniforme. De acuerdo con datos del sistema provisional de vigilancia de sobredosis de los CDC, los estados del este y el medio oeste continúan registrando tasas elevadas por cada cien mil habitantes. Regiones como Appalachia y partes del noreste han enfrentado durante años niveles críticos.

Sin embargo, en los últimos años el oeste del país también ha experimentado incrementos significativos. Estados como California y Arizona han reportado un crecimiento en la presencia de fentanilo ilícito en mercados locales, de acuerdo con análisis de la DEA.

El consumo de fentanilo en Estados Unidos no se mide directamente en todos los casos, por lo que los especialistas utilizan tasas de muertes por sobredosis y prevalencia de opioides sintéticos como principal indicador.

Estados con mayor consumo:

Virginia Occidental (West Virginia) – la tasa más alta del país (hasta 66 muertes por cada 100 mil habitantes)

Delaware – una de las tasas más elevadas de sobredosis por opioides sintéticos

Tennessee – alta mortalidad vinculada a fentanilo

Kentucky – fuerte impacto histórico de la crisis de opioides.

Maryland – tasas elevadas, especialmente en áreas urbanas.

Maine – alto índice en el noreste.

Connecticut – uno de los estados más afectados de Nueva Inglaterra.

Ohio – gran número absoluto de muertes por fentanilo.

Pensilvania (Pennsylvania) – miles de muertes anuales relacionadas.

Nueva York (New York) – uno de los estados con mayor número total de fallecimientos.

Otros estados y regiones relevantes

También destacan por su impacto:

Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont (región noreste)

Virginia y Washington D.C.

El National Institute on Drug Abuse (NIDA) subraya que la expansión del fentanilo se debe en parte a su bajo costo de producción y a su alta potencia, lo que facilita su transporte y distribución en pequeñas cantidades. Esto ha modificado la dinámica del narcotráfico y ha incrementado el riesgo para consumidores en prácticamente todos los estados.

En respuesta, el gobierno federal ha ampliado el acceso a naloxona —medicamento que revierte sobredosis— y ha reforzado campañas de prevención. También se han destinado recursos a programas de tratamiento para trastornos por uso de opioides.

A febrero de 2026, la crisis del fentanilo sigue siendo un fenómeno nacional con efectos diferenciados por región, edad y contexto socioeconómico. Aunque algunos indicadores sugieren una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las muertes, la magnitud acumulada confirma que se trata de una emergencia de salud pública de largo plazo.

La combinación de alta potencia, amplia disponibilidad y mezcla con otras sustancias mantiene al fentanilo en el centro del debate sanitario y de seguridad en Estados Unidos.