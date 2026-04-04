Israel continúa bombardeos a Líbano; deja dos niñas muertas y miles de desplazados

Dos niñas murieron en bombardeos israelíes este sábado en el sur de Líbano, anunció el Ministerio de Salud, mientras que Israel reportó la muerte de un soldado en la región.

Las dos niñas murieron en Habush, un pueblo cercano a Nabatiye, principal ciudad del sur de Líbano, en unos bombardeos que dejaron además 22 heridos, según el Ministerio de Salud.

En la costa, la ciudad de Tiro y sus alrededores fue blanco de varios bombardeos durante el día. Uno de ellos dañó uno de los principales hospitales de la ciudad, según el Ministerio de Salud.

A raíz de los llamados a evacuar por parte de Israel, decenas de miles de habitantes de Tiro se echaron a la carretera en busca de refugio pero, aún así, en esa ciudad aún quedan unas 20 mil personas, de las cuales 15 mil son desplazados de otras ciudades.

También en Tiro, dos bombardeos prácticamente destruyeron dos edificios cercanos al hospital italo-libanés, observó un corresponsal de la AFP, que dio cuenta de calles llenas de escombros y un vehículo calcinado.

Esos bombardeos dejaron 18 heridos, entre ellos tres rescatistas y un menor, según un balance del Ministerio de Salud.

Hezbolá, en tanto, reivindicó ataques contra ciudades fronterizas del norte de Israel, como Kiryat Shmona y Misgav Am, y posiciones israelíes en Líbano.

Por su parte, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) anunció el viernes que tres cascos azules resultaron heridos por una explosión en una de sus posiciones en el sur del país, tras la muerte de tres miembros de las fuerzas de paz en menos de una semana.

Y, según dijo este sábado una fuente de seguridad de la ONU, el ejército israelí ha destruido en 24 horas 17 cámaras de seguridad del cuartel general de la FINUL en Naqoura.

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento islamista proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidenseisraelíes del 28 de febrero en Irán, que desencadenaron el conflicto.

Los bombardeos israelíes han matado a mil 422 personas, incluidos 126 niños, según el último balance del Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí, por su parte, informó de 11 soldados muertos, incluyendo el de este sábado.