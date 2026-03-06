Israel ataca la ciudad histórica de Tiro, Patrimonio de la Humanidad

Israel lanzó un ataque contra la antigua ciudad libanesa de Tiro, matando al menos a una persona en una zona adyacente a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, según informaron medios estatales libaneses.

El bombardeo se produjo en el quinto día de combates entre Israel y el grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán.

De acuerdo con los reportes, “aviones de combate enemigos llevaron a cabo un ataque contra el barrio de ruinas de la ciudad de Tiro”, en las inmediaciones del campo de refugiados palestinos de Bass.

La ciudad de Tiro, ubicada en el sur del Líbano, es reconocida por su valor histórico y arqueológico, con vestigios fenicios, romanos y bizantinos que forman parte del patrimonio mundial protegido por la UNESCO.

Estados Unidos e Israel aseguran debilitamiento de Irán en quinto día de guerra

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel afirmaron este jueves que la respuesta militar de Irán se ha reducido en intensidad, en el quinto día de un conflicto que ya se extiende por gran parte de Oriente Medio.

Desde el ataque conjunto contra Teherán, lanzado el sábado, la república islámica ha respondido con drones y misiles dirigidos contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo. Sin embargo, Washington y Tel Aviv sostienen que esos ataques son cada vez menos contundentes.

“El número de misiles iraníes lanzados contra Israel disminuye cada día”, señaló un portavoz del ejército israelí. No obstante, esa misma mañana las Fuerzas de Defensa de Israel activaron las defensas aéreas en el centro del país para interceptar nuevos proyectiles.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu calificó los avances como “históricos”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: “Ahora estamos en una posición de fuerza”.

Líbano, arrastrado al conflicto

Israel continúa su invasión terrestre en Líbano, donde los bombardeos no cesan. El país se ha convertido en la primera víctima colateral de la guerra, arrastrado por la participación de Hezbolá, que busca vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.