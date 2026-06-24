Irán garantiza que no cobrará peajes a buques en Ormuz: afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán comunicó a Washington que no impondrá peajes ni cargos a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el comercio energético.

La declaración, difundida por el mandatario en su plataforma Truth Social, se produce en medio de las negociaciones abiertas entre ambos países para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones en Oriente Medio y evitar una nueva escalada regional.

Irán ha informado a Estados Unidos de que no se están cobrando peajes, costes de seguro ni ningún otro tipo de cargo a los buques que transitan el estrecho de Ormuz", escribió Trump, quien advirtió que cualquier información contraria supondría un riesgo para la continuidad del diálogo.

La afirmación busca disipar las preocupaciones de los mercados internacionales y de las principales potencias importadoras de petróleo, dado que por este corredor marítimo circula una parte significativa del suministro mundial de hidrocarburos.

Qué representa el estrecho de Ormuz para la economía

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio energético global. Su ubicación entre Irán y Omán convierte a esta vía marítima en un paso obligado para las exportaciones de petróleo y gas de las economías del Golfo.

Cualquier restricción al tránsito, aumento de costos o imposición de tasas repercute de forma inmediata en los precios internacionales de la energía, en los seguros marítimos y en las cadenas de suministro.

Por esa razón, la posibilidad de que Irán aplicara tarifas o peajes ha generado preocupación entre gobiernos occidentales, navieras y mercados financieros.

Washington e Irán mantienen versiones diferentes

Aunque Trump sostuvo que Teherán garantizó la libre circulación de los barcos, las autoridades iraníes han defendido públicamente la posibilidad de aplicar cargos vinculados a servicios marítimos y de gestión de la navegación.

Irán y Omán señalaron recientemente que estudian mecanismos relacionados con los costos de los servicios prestados en el estrecho, insistiendo en su soberanía sobre la zona.

Estados Unidos rechaza esa interpretación. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró durante su gira por los países del Golfo que ningún Estado puede exigir peajes en una vía marítima internacional.

Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Buques de carga frente a la terminal de contenedores de Khor Fakkan. AFP

Las negociaciones avanzan en medio de la desconfianza

Las conversaciones entre Washington y Teherán se desarrollan en un contexto de profunda desconfianza mutua. Aunque ambas partes han iniciado contactos para intentar alcanzar un acuerdo más amplio, persisten diferencias sobre varios asuntos estratégicos.

Entre los principales puntos de conflicto destacan: la seguridad del estrecho de Ormuz; el programa nuclear iraní; la presencia de grupos aliados de Teherán en la región; la situación en Líbano y Yemen y las garantías de seguridad para los países del Golfo.

La administración Trump también enfrenta críticas internas. Sectores del Partido Republicano consideran que cualquier acercamiento a Irán puede interpretarse como una concesión política y estratégica.

Irán presenta el acuerdo como una victoria política

Las autoridades iraníes han optado por presentar las negociaciones como una muestra de resistencia frente a Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que cualquier entendimiento alcanzado constituye una derrota política para Estados Unidos y una demostración de la capacidad de Teherán para mantener su influencia regional.

Desde la dirigencia iraní se insiste en que la seguridad de Oriente Medio debe quedar en manos de los países de la región y no depender de la presencia militar occidental.

Al mismo tiempo, los mensajes enviados a los países del Golfo buscan promover una política de coexistencia y cooperación regional, aunque persisten las diferencias sobre la influencia iraní en Líbano, Yemen y otros escenarios de conflicto.

El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo

La cuestión nuclear continúa siendo el punto más delicado de las negociaciones.

Trump aseguró que Irán aceptó permitir el regreso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares. Sin embargo, autoridades iraníes han negado que exista un compromiso definitivo en ese sentido.

El Organismo Internacional de Energía Atómica sostiene que las inspecciones deberán reanudarse, aunque todavía no existe un calendario oficial.

Las potencias occidentales mantienen desde hace años sus dudas sobre las actividades nucleares iraníes, mientras Teherán insiste en que su programa tiene exclusivamente fines civiles.