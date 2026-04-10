Irán condiciona diálogo con EU para alto el fuego en Líbano y desbloqueo de activos

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que las negociaciones con Estados Unidos solo podrán iniciarse si se cumplen dos condiciones previas: un alto el fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos iraníes.

“Antes de comenzar las conversaciones, deben aplicarse dos medidas ya acordadas: el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos de Irán”, señaló en su cuenta de X, insistiendo en que ambos puntos deben resolverse antes de las reuniones previstas en Pakistán.

El anuncio se produjo poco después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance partiera hacia Islamabad, donde se espera que encabece las conversaciones para transformar la tregua de dos semanas en un acuerdo permanente. Por parte de Irán, la delegación estará liderada por Qalibaf y el ministro de Exteriores, Abás Araqchi.

Vance advirtió que Washington está dispuesto a negociar “de buena fe”, pero que no tolerará maniobras dilatorias: “Si intentan jugárnosla, el equipo negociador no será tan receptivo”.

Desde el martes, Teherán sostiene que el alto el fuego incluye a Líbano, arrastrado al conflicto en marzo tras los ataques de Hezbolá contra Israel. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en el proceso, respalda esa interpretación, al señalar que forma parte del plan de paz de diez puntos presentado por Irán. La Casa Blanca, en cambio, lo niega y Vance lo calificó de “malentendido”.

Aunque las sanciones económicas figuran en la lista de demandas iraníes, hasta ahora Teherán no había planteado públicamente el desbloqueo de activos como condición indispensable para iniciar el diálogo.

Con información de AFP.