Irak confirma secuestro de periodista estadounidense en Bagdad

Este martes se confirmó el secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson en Bagdad, Irak. Medios como El País y The Telegraph informaron que el rapto ocurrió en el distrito de Karrada, a plena luz del día, cerca del hotel Palestine. En redes sociales circula un video que aparentemente muestra el momento en que Kittleson fue privada de su libertad.

Kittleson es reconocida por su trabajo en medios internacionales como Al-Monitor, Foreign Policy, BBC, Politico, New Lines Magazine y Middle East Uncovered, con especial enfoque en temas de Oriente Medio y Afganistán.

Operativo de seguridad

El Ministerio del Interior de Irak denunció el secuestro y señaló que las operaciones de persecución permitieron capturar uno de los vehículos utilizados por los secuestradores, el cual volcó durante la huida. Las fuerzas de seguridad lograron arrestar a uno de los sospechosos e incautar el automóvil.

En un comunicado, las autoridades iraquíes aseguraron que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para localizar a los responsables y lograr la liberación de la periodista, además de aplicar las medidas legales correspondientes contra los implicados.

Reacciones internacionales

El portal Al-Monitor, uno de los medios para los que Kittleson colabora, confirmó su identidad y exigió su liberación inmediata y segura. En un comunicado, destacó la importancia de su labor informativa en la región y pidió que pueda retomar su trabajo lo antes posible.

La Embajada de Estados Unidos en Irak recordó hace apenas dos días que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar el país de inmediato, advirtiendo que quienes decidan permanecer enfrentan un riesgo considerable.

El secuestro ocurre en un momento de alta tensión en Irak, donde la violencia vinculada a la guerra regional y la presencia de grupos armados ha incrementado los riesgos para periodistas y trabajadores humanitarios.