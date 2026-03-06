Irán anuncia ataque a bases de EU en Kuwait; promete más bombardeos

El ejército de Irán declaró el viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos.

En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní.

"Esos ataques continuarán en las próximas horas", agregó.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

Por otra parte, la ciudad israelí de Tel Aviv se vio sacudida por unas ocho explosiones este viernes por la mañana, tras una alerta por misiles iraníes.

De momento, los servicios de rescate del Magen David Adom no reportaron víctimas.

Israel lanza ataques en Líbano y Teherán

El ejército israelí anunció que estaba bombardeando de nuevo posiciones de Hezbolá en la periferia sur de Beirut, en el barrio de Dahiyeh, tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del movimiento proiraní que quedó muy destruido, con avenidas llenas de escombros y edificios en ruinas, según periodistas de AFPTV.

Según la agencia oficial de noticias libanesa Ani, también hubo ataques en la zona de Baalbek, en el este de Líbano, y en la ciudad meridional de Sidón.

Según las autoridades, al menos 123 personas murieron y 683 resultaron heridas desde el lunes a causa de la ofensiva israelí.

En otro frente, la televisión pública iraní Irib informó de "varias explosiones" en la capital del país, después de que el ejército israelí anunciara una oleada de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán".

Con información de AFP.

