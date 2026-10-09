Insiste exdirector de la DEA en pedir extradición de Rubén Rocha

El exdirector de la DEA, Derek Maltz, volvió a publicar este viernes una infografía creada con inteligencia artificial para pedir la extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y esta vez la dirigió directamente a por lo menos 14 medios nacionales mexicanos.

Al retomar la noticia de la detención de El Tanque, Iván Cazarín Molina, Maltz felicitó al secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y a todo el valiente personal que participó en esta importante misión.

Debajo de la noticia y la fotografía de El Tanque custodiado, Maltz integró otra ilustración creada con inteligencia artificial en la que volvió a ilustrar a otros agentes que llevarían custodiado a Rubén Rocha Moya.

Enviar a @rochamoya_y a otros políticos corruptos acusados en Estados Unidos por apoyar a los CÁRTELESDEL TERROR a la USA para que enfrenten la justicia sería un enorme logro”, dice el texto en español con esa ilustración.

A los políticos corruptos y al personal gubernamental se le necesita responsabilizar para impactar realmente a los carteles del terror”, agregó.

Esta es la tercera vez que Maltz insiste en felicitar al secretario García Harfuch y al mismo tiempo insiste en la extradición de Rocha Moya. Antes, en agosto, publicó dos mensajes con contenido similar.

Maltz fue director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) durante un centenar de días, del 20 de enero del 2025 en que el presidente Trump asumió el cargo pro segunda ocasión, al 2 de mayo siguiente.