Locura en China: 10 millones de bobas gratis colapsan tiendas y la app de IA Qwen (video)

Lo que empezó como una estrategia de Alibaba para promocionar su chatbot de inteligencia artificial (IA) Qwen, terminó por convertirse el pasado fin de semana en un fenómeno nacional en China.

La promesa era simple: descargar la nueva app de Qwen y recibir una bebida gratis. El resultado fue cualquier cosa menos sencillo. En cuestión de horas, China vivió una auténtica fiebre por el boba (el popular té con perlas de tapioca) que terminó por desbordar tiendas, repartidores y sistemas digitales.

Una promoción que se volvió viral

La dinámica era clara: descarga la app de Qwen y obtener un boba sin costo; sin embargo, lo que parecía una estrategia agresiva pero manejable se convirtió en una avalancha de pedidos.

De acuerdo con testimonios y capturas compartidas en Reddit, más de 300 mil establecimientos asociados participaron en la campaña, incluyendo grandes cadenas como Mixue, Chagee, Luckin Coffee y Nayuki.

En cuestión de horas, los pedidos se dispararon, generando una saturación inesperada en múltiples ciudades. Un reporte de CNN indica que fueron más de 10 millones de solicitudes las que se recibieron en tan solo nueve horas.

Usuarios describen que la promoción provocó que las órdenes aumentaran a niveles inéditos, dejando tiendas completamente rebasadas y sistemas digitales bajo presión. La magnitud del incentivo -una bebida gratis en un país con una cultura arraigada de consumo digital y promociones- hizo el resto.

Alibaba estaba promocionando su nuevo chatbot con IA Qwen Reuters

Videos del caos: impresoras sin parar y repartidores en fila

Los videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran escenas que parecen sacadas de una comedia acelerada.

En uno de los clips se observa el interior de una tienda donde las impresoras no dejan de expulsar tickets de pedidos. Las tiras de papel térmico se acumulan como cortinas blancas colgando del mostrador.

Empleados intentan organizar decenas (aunque podrían haber sido cientos) de vasos alineados en largas filas, mientras revisan pantallas saturadas de órdenes pendientes.

Otro video muestra el exterior de un local abarrotado de repartidores en motocicleta. Permanecen agrupados frente a la entrada, mirando sus teléfonos con insistencia mientras esperan recoger bebidas que tardan mucho más de lo habitual en prepararse.

Algunos usuarios de la plataforma Reddit describieron la escena como ‘pandemonium’, con gritos de coordinación y evidente tensión entre trabajadores y clientes.

En varios comentarios se resume la mecánica con ironía: “Download ur app, get a free drink”. La sencillez del mensaje fue precisamente lo que desató la avalancha.

La economía digital de China

Más allá del tono anecdótico, el episodio refleja la velocidad del ecosistema digital chino. Las campañas promocionales pueden escalar en minutos gracias a la integración de pagos móviles, geolocalización y plataformas de entrega ultrarrápida.

Algunos usuarios cuestionaron si los comercios estaban preparados para absorber semejante volumen de pedidos y si existían límites automáticos para frenar la saturación.

Otros plantearon dudas sobre la compensación económica para los establecimientos participantes. Sin embargo, el verdadero cuello de botella parecía ser operativo: personal limitado frente a una demanda explosiva.

En un momento de sinceridad algorítmica, la IA respondió a los usuarios frustrados: "Soy un modelo de lenguaje grande. No tengo manos ni pies físicos, ni puedo conectarme al mundo real para pagar por ti". Incluso, en un giro irónico, llegó a sugerir a los usuarios que abandonaran la app de Alibaba y realizaran sus pedidos directamente en la competencia, como Meituan.

Pero, al final, Alibaba, por su parte, consiguió lo que toda campaña busca: visibilidad masiva. En plena competencia global por dominar el sector de la IA, una promoción que colapsa tiendas físicas y genera millones de interacciones digitales en horas se convierte en una poderosa herramienta de posicionamiento.

La campaña de Qwen se salió de control en China. ALIBABA

