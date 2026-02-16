La Comisión Europea va como observadora a Junta de Paz de Trump

La Comisión Europea confirmó que enviará a la comisaria Dubravka Šuica a Washington para asistir a la reunión inaugural de la llamada “Junta de Paz”, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bruselas subrayó que la Unión Europea no se adherirá formalmente al nuevo organismo y que la participación será exclusivamente en calidad de observadora, con el objetivo de expresar la postura europea sobre la situación en Gaza.

Según el portavoz comunitario Guillaume Mercier, la comisaria para el Mediterráneo intervendrá únicamente en la parte específica dedicada a Gaza durante la sesión prevista en Washington.

La Comisión reiteró que su presencia responde al compromiso europeo con el alto el fuego, así como con los esfuerzos internacionales para la reconstrucción y recuperación posbélica en la Franja de Gaza.

Bruselas insistió en que esta asistencia no implica membresía ni respaldo institucional al nuevo mecanismo impulsado por la Casa Blanca.

Un órgano con alcance global y cuestionamientos

La denominada Junta de Paz, concebida inicialmente para contribuir al fin del conflicto en Gaza, contempla en su carta fundacional un mandato más amplio: la resolución de conflictos armados a nivel global.

El diseño del organismo establece que los miembros permanentes deberán aportar 1.000 millones de dólares para integrarse formalmente. Este requisito ha generado críticas en círculos diplomáticos, donde se advierte que podría configurarse como una versión “de pago” del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante este escenario, la Comisión Europea señaló que mantiene “una serie de preguntas” sobre el alcance, la gobernanza y la compatibilidad con el sistema multilateral de Naciones Unidas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Europa Press

Equilibrio diplomático y autonomía europea

La decisión de enviar a Dubravka Šuica refleja un enfoque de diplomacia cautelosa por parte de la Unión Europea: participar para defender sus posiciones estratégicas sin comprometer su autonomía institucional.

El bloque europeo ha sostenido históricamente su respaldo a soluciones multilaterales bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas y ha insistido en que cualquier mecanismo alternativo debe ser compatible con el marco jurídico internacional vigente.

En este contexto, la asistencia de la comisaria busca mantener la influencia europea en la agenda de Gaza, evitando al mismo tiempo legitimar plenamente una instancia cuyo diseño y financiamiento aún generan interrogantes.

La creación de la Junta de Paz se produce en un entorno internacional marcado por tensiones en Oriente Medio y cuestionamientos al funcionamiento de los mecanismos multilaterales tradicionales.

La postura de Bruselas combina participación estratégica, prudencia institucional y defensa del multilateralismo, elementos clave para entender su decisión de intervenir como observadora sin convertirse en miembro formal.

asc