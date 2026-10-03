Alejandro Rassam Baroudi señala incertidumbre económica

La falta de una fecha definida para la conclusión del conflicto en Medio Oriente mantiene un escenario de incertidumbre económica a nivel mundial. Alejandro Rassam Baroudi señaló que la continuidad de las confrontaciones ha generado efectos relacionados con los precios del petróleo, la inflación, los costos de producción y el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Uno de los principales impactos identificados corresponde al comportamiento de los mercados energéticos. De acuerdo con Alejandro Rassam Baroudi, las variaciones en los precios del petróleo tienen efectos secundarios sobre el costo de producir bienes de consumo y sobre las actividades de transporte, fletes y logística.

La prolongación del conflicto mantiene un escenario de desconocimiento sobre el comportamiento de la economía mundial y dificulta realizar proyecciones precisas”, afirmó Alejandro Rassam Baroudi.

El impacto también alcanza a las cadenas de suministro, debido a que el incremento de los costos relacionados con producción y transporte puede modificar las condiciones bajo las cuales se movilizan bienes. Esta situación agrega incertidumbre a las empresas y sectores vinculados con dichas actividades.

Para Alejandro Rassam Baroudi, otro de los factores que actualmente resulta difícil anticipar es la evolución de los mercados financieros y del tipo de cambio. Las condiciones internacionales hacen complejo establecer una trayectoria definida para estos indicadores mientras no se conozca la duración del conflicto.

El escenario económico observado durante 2026 podría experimentar modificaciones durante el próximo año. Alejandro Rassam Baroudi señaló que algunos de los efectos derivados de la situación actual podrían revertirse en 2027, aunque las condiciones dependerán de la evolución de las circunstancias internacionales.

Los efectos que se han registrado durante 2026 podrían ser revertidos el próximo año, aunque actualmente es difícil establecer un pronóstico preciso”, explicó Alejandro Rassam Baroudi.

La inflación constituye otro de los elementos relacionados con el escenario actual, particularmente por el efecto que los costos energéticos pueden generar sobre la producción y el traslado de mercancías.

En este contexto, Alejandro Rassam Baroudi consideró que la duración del conflicto será un factor determinante para conocer el comportamiento de la economía mundial. Mientras no exista un acuerdo para su terminación, permanecerá un entorno complejo para proyectar mercados, tipo de cambio y otros indicadores económicos.