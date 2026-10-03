Rusia pide a diplomáticos y extranjeros abandonar Kiev; anuncia nuevos bombardeos

Rusia instó este sábado a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros que permanecen en Kiev a abandonar la capital ucraniana, al tiempo que advirtió que continuará realizando ataques aéreos contra objetivos ubicados en la ciudad y en otros puntos de Ucrania.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso horas después de que nuevos bombardeos alcanzaran infraestructura de transporte en Kiev. Según informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, un ataque impactó el Puente Norte de la ciudad, apenas dos días después de que otro importante paso vehicular del sur de Kiev también fuera alcanzado.

En un comunicado, la cancillería rusa llamó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar la ciudad ante el riesgo de nuevos ataques. Moscú aseguró que sus fuerzas continuarán llevando a cabo lo que calificó como “ataques masivos de represalia” contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas.

La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, señaló el gobierno ruso.

El anuncio coincide con una intensificación de los ataques sobre infraestructura estratégica de Kiev. Las autoridades ucranianas confirmaron que el reciente bombardeo alcanzó el Puente Norte, una de las principales vías de conexión de la capital.

El ataque se produjo apenas 48 horas después de otro bombardeo contra un puente ubicado al sur de la ciudad, en una serie de acciones que han aumentado la preocupación sobre la seguridad de la infraestructura urbana y de transporte.

No es la primera vez que Rusia solicita la salida de personal extranjero de Kiev. En mayo pasado, el gobierno ruso lanzó un llamado similar ante la posibilidad de nuevos ataques sobre la capital ucraniana.

Sin embargo, en aquella ocasión las representaciones diplomáticas occidentales optaron por mantener a su personal en Kiev y no realizaron evacuaciones masivas.

Con información de AFP.