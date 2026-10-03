Desaparece avión frente a las costas de Massachusetts con seis personas a bordo

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda y rescate tras la desaparición de un avión ejecutivo tipo Gulfstream G100 que viajaba con seis personas a bordo frente a las costas de Massachusetts.

Las autoridades informaron que la aeronave cubría la ruta entre Bermuda y Boston cuando se perdió la comunicación con los controladores aéreos y dejó de aparecer en los sistemas de radar sobre el Atlántico Norte.

De acuerdo con el reporte oficial, la zona de búsqueda se concentra frente a la isla de Nantucket, donde equipos de emergencia trabajan para localizar la aeronave y a sus ocupantes.

La Guardia Costera indicó que en las labores participan recursos aéreos y marítimos desplegados en el área donde se registró el último contacto con la aeronave.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las seis personas que viajaban a bordo ni las circunstancias que pudieron provocar la desaparición del avión.

Según los registros de la aeronave, el Gulfstream G100 era operado por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance, especializada en servicios de transporte médico aéreo.

Las autoridades no han precisado si el vuelo realizaba una misión médica en el momento de su desaparición ni si entre los ocupantes había pacientes o personal sanitario.