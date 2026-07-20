Incautan más de 3 mil sitios que transmitieron ilegalmente el Mundial en EU y AL

El Departamento de Justicia informó este lunes que incautó más de 1,400 sitios de internet que transmitieron ilegalmente partidos de la Copa del Mundo, especialmente el domingo, cuando confiscó más de mil sitios que transmitían la final en la que España se coronó al vencer a Argentina 1-0.

La Operación Fuera de Lugar, que contó con el apoyo de la FIFA también se llevó a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Perú, países que hasta el lunes en la mañana seguían sin reportar resultados.

En Estados Unidos, agentes de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Centro de Coordinación Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual localizaron y confiscaron los sitios en momentos en que transmitían sin permiso.

Las acciones coordinadas “dieron como resultado el bloqueo de cientos de sitios de streaming ilegales, incluidos 14 en Argentina, 223 en Ecuador, 28 en Perú, 309 en Brasil, 256 en República Dominicana y 1.140 en Colombia”, informó el Departamento de Justicia..

En EU, agentes de HSI, ICE y del Centro de Coordinación Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual localizaron y confiscaron los sitios que transmitían sin permiso. AFP

El Departamento de Justicia anunció hoy la confiscación exitosa de más de mil dominios que estaban involucrados en la transmisión no autorizada de partidos en las Finales de la Copa Mundial de la FIFA en violación de las normas estadounidenses de ley de derechos de autor. Estas incautaciones se produjeron en tres acciones separadas durante la Copa del Mundo, que incluyen los casi 400 dominios incautados a fines del mes pasado”, según comunicado.

El subdirector de operaciones de campo de HSI, Matthew Millhollin, advirtió que “la transmisión de contenido desde sitios web ilícitos abre sus dispositivos a riesgos desconocidos. Los delincuentes que operan estas plataformas no autorizadas ya están dispuestos a violar la ley cuando transmiten partidos de la Copa del Mundo protegidos por derechos de autor; también podrían estar planeando inyectar malware o robar su información de pago”.

En el operativo Fuera de Lugar participó la FIFA y colaboraron NBC Universal, Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) de Motion Picture Association, Ultimate Fighting Championship (UFC) y Warner Brothers.