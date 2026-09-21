Zarina antidrogas: iremos contra funcionarios corruptos en EU o en México

La zarina antidrogas, Sara Carter, advirtió que su administración irá contra funcionarios coludidos contra el narcotráfico, tanto si son mexicanos como si son estadounidenses.

Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con sus homólogos mexicanos. Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos, y lo sabemos, iremos tras ellos y los haremos rendir cuentas”, dijo Carter.

Tenemos derecho a hacer lo que podamos para proteger al pueblo estadounidense, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y, sabe, no esperaríamos menos de México para proteger al pueblo mexicano”, dijo la funcionaria en entrevista para la cadena Univisión.

Declaró que su administración podría financiar a las fuerzas armadas y a las agencias del orden mexicanas para aumentar acciones antidrogas.

Estamos muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la dirección que ha tomado su administración para enfrentar a los cárteles en México”, aseguró.

Queremos ver más recursos asignados a las fuerzas del orden y al ejército mexicanos para actuar contra los cárteles”.

Trump entregó al Congreso esta semana un informe anual

Trump entregó al Congreso esta semana un informe anual en que critica los alcances de la lucha mexicana antidrogas. La presidenta Sheinbaum respondió que le gustaría ver un informe que detalle qué hace Estados Unidos contra las adicciones y el trasiego de armas estadunidenses al crimen organizado.

Carter dijo ahora que “estamos avanzando hacia un modelo que prioriza el tratamiento en Estados Unidos”.

En cuanto al llamado río de acero y plomo a México, el tráfico de armas y municiones, la zarina dijo que “buscamos una cooperación compartida con México. Si las armas llegan a México, necesitamos que sean registradas allí para saber quién las envió y cómo llegaron. ¿Cómo llegaron? ¿Quién las envió? ¿A quién podemos responsabilizar?”.

A pegunta expresa sobre una potencial intervención estadunidense a México, Carter respondió que ella nunca cuestiona “declaraciones del presidente Trump”, y reafirmó que “estamos trabajando muy estrechamente con México, y creo que se trata de compartir inteligencia”.

“Creo que se trata de preservar la soberanía de nuestras naciones. Queremos garantizar la soberanía de todos nuestros países. México también quiere garantizar su soberanía. Pero trabajar juntos y compartir inteligencia es lo más importante aquí”, declaró.