ICE eleva presión sobre agentes para aumentar arrestos; van por 3 mil migrantes diarios

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó a sus agentes incrementar las detenciones migratorias con el objetivo de volver a alcanzar un promedio de 3 mil arrestos diarios, una meta que la agencia había intentado cumplir previamente sin lograr mantener de forma constante.

De acuerdo con información publicada por CNN, la instrucción fue comunicada verbalmente a oficinas de ICE en todo el país y contempla aumentar en aproximadamente mil detenciones diarias el ritmo actual de arrestos.

La medida representa un nuevo paso dentro de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha reforzado las operaciones de localización, detención y deportación de migrantes indocumentados.

Además del objetivo de 3 mil arrestos diarios, los agentes recibieron la instrucción de intentar alcanzar cerca de 19 mil detenciones por semana.

Las mismas versiones señalan que la estrategia busca mantener una presión constante sobre las oficinas de campo para incrementar el número de personas sujetas a procesos de deportación.

En los últimos meses, ICE registraba un promedio cercano a 2 mil detenciones diarias, cifra que las autoridades consideraban una base operativa estable.

De manera paralela, la agencia publicó una solicitud de contratación para ampliar espacios de detención en distintas instalaciones.

Según el documento, la necesidad responde a un "ritmo operativo excepcionalmente alto" y al incremento en el número de arrestos realizados en todo el país.

Datos citados por el Proyecto de Datos de Deportación indican que a finales de junio ICE superó las 12 mil 500 detenciones en una sola semana, una de las cifras más elevadas registradas hasta ahora.

Gobierno niega existencia de cuotas

Pese a las versiones sobre nuevos objetivos de detención, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó que existan cuotas obligatorias para los agentes migratorios.

En un comunicado enviado a CNN, un portavoz aseguró que ICE continúa utilizando todas las herramientas legales disponibles para localizar y deportar a migrantes indocumentados.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Mullin, ICE ha recibido un impulso extraordinario para localizar, arrestar y deportar a migrantes indocumentados de Estados Unidos", indicó la dependencia.

Las autoridades sostienen que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por la administración en materia de seguridad fronteriza y control migratorio.