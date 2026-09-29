Director de la Torre Eiffel dimitirá por excluir a empleadas ante grupo hindú

Patrick Branco Ruivo, director de la Torre Eiffel desde 2018, dejará su cargo a finales de este año, confirmó la empresa que gestiona el monumento parisino, después de la polémica provocada por las condiciones impuestas durante la visita de una delegación religiosa hindú.

La decisión llega tras una investigación interna de la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), que identificó “fallos y deficiencias operativas” en la organización de aquella visita.

El episodio tuvo consecuencias dentro y fuera del monumento. Dos días después de la visita, la Torre Eiffel permaneció cerrada debido a una huelga de trabajadores, que protestaron contra la decisión de separar a parte de las empleadas durante la recepción de la delegación.

El episodio se produjo el 5 de septiembre, cuando la Torre Eiffel recibió a una delegación del movimiento espiritual hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

La visita coincidió con la inauguración de un templo hindú cerca de París.

Según reconoció posteriormente SETE, la delegación había solicitado que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres”.

La empresa admitió que esa condición fue aceptada inicialmente, pero posteriormente calificó la decisión de improcedente.

SETE señaló que “estas condiciones no deberían haber sido aceptadas”.

La investigación interna concluyó que hubo deficiencias en la organización de la visita y calificó de “inaceptable” la separación de las mujeres que formaban parte de la plantilla.

El episodio provocó una fuerte reacción entre los trabajadores del monumento.

Una huelga cerró el monumento

Dos días después de la visita, los trabajadores de la Torre Eiffel realizaron una huelga y el monumento permaneció cerrado.

La protesta estuvo relacionada con la decisión de separar a las trabajadoras durante la recepción de la delegación religiosa.

El caso también llegó al terreno político. La medida fue criticada por representantes políticos franceses, entre ellos el alcalde de París, Emmanuel Grégoire.

La controversia obligó a la empresa gestora a revisar internamente lo sucedido y a determinar cómo se había autorizado la organización de la visita bajo esas condiciones.

La investigación desembocó ahora en el anuncio de la salida de Patrick Branco Ruivo, quien dejará la dirección de SETE a finales de 2026.

La Torre Eiffel recibe a millones de visitantes

Más allá de la controversia, las cifras ayudan a dimensionar el alcance del lugar donde ocurrió el episodio.

La Torre Eiffel recibió a más de seis millones de visitantes durante 2025, de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa.

La magnitud del flujo turístico convierte cualquier decisión relacionada con la operación del monumento en un asunto que trasciende a su plantilla.

La Torre Eiffel es propiedad de la ciudad de París, que además es accionista mayoritaria de la empresa encargada de su explotación.

Por ello, la gestión del monumento tiene una dimensión empresarial, turística y también institucional.