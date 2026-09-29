Alumno mata a una profesora en un ataque con cuchillo en Eslovaquia

Un alumno de 13 años fue detenido este martes después de un ataque con cuchillo ocurrido en una escuela de Staskov, localidad del noroeste de Eslovaquia, cerca de la frontera con República Checa. Una profesora murió y otras dos personas —otra docente y una estudiante— resultaron heridas.

La policía informó que investiga al menor por asesinato y aseguró que la situación se encuentra bajo control.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 horas, después de la primera clase, según las autoridades.

Esta mañana, después de la primera clase, un alumno cometió un ataque con un cuchillo”, declaró el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok.

Una mujer de 61 años fue trasladada a un hospital después de resultar herida durante el ataque. Los servicios de emergencia informaron posteriormente que murió como consecuencia de las lesiones.

Otra profesora, de 44 años, también resultó herida. La portavoz de los servicios de emergencia, Petra Klimesova, informó que la docente sufrió “una puñalada en el pecho”.

Más tarde, el ministro del Interior señaló que la vida de la profesora de 44 años no corría peligro.

Una estudiante permanece hospitalizada en estado crítico, según informó el ministro de Salud, Kamil Sasko.

La policía detuvo al alumno de 13 años y abrió una investigación por asesinato.

Las autoridades no han informado públicamente la identidad del menor ni han establecido, hasta el momento, un motivo para el ataque.

La policía comunicó que “la situación está actualmente bajo control”.

Estos son, hasta ahora, los principales hechos comunicados oficialmente. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el ataque y qué ocurrió antes de la agresión.

Una ambulancia y personal de emergencias se ven en el patio de una escuela en Staskov, al noroeste de Eslovaquia. AFP

Lo que todavía investiga la policía

La información disponible no permite establecer todavía por qué ocurrió el ataque.

Tampoco se han comunicado públicamente detalles sobre cómo el menor obtuvo el cuchillo, qué ocurrió inmediatamente antes de la agresión o si existieron antecedentes que pudieran explicar el episodio.

Esos elementos forman parte de la investigación y no deben presentarse como hechos confirmados mientras las autoridades no los establezcan.

Por tratarse de un menor de edad, tampoco se ha difundido públicamente su identidad.

El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, expresó sus condolencias tras el ataque.

“Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov”, declaró.

El mandatario también hizo una valoración más amplia sobre el ambiente social del país. Según Pellegrini, “la agresividad y el clima de intolerancia, propagados principalmente por las redes sociales y, lamentablemente, también por ciertos políticos, están envenenando literalmente el espacio público e influyen en el comportamiento de nuestros niños en la escuela”.

Esta afirmación corresponde a la interpretación del presidente sobre un posible contexto social y no constituye una explicación oficial de las causas del ataque de Staskov.

El primer ministro Robert Fico también expresó sus condolencias a la familia de la profesora fallecida.

El antecedente de enero de 2025

El ataque de Staskov tiene como antecedente otro episodio ocurrido en una escuela de Eslovaquia en enero de 2025.

En aquella ocasión, un adolescente atacó con un cuchillo un colegio de Spisska Stara Ves, en el noreste del país. Murieron un estudiante y una docente y otra persona resultó herida.

Los datos disponibles no establecen una relación entre ambos casos.

El antecedente, sin embargo, forma parte del contexto reciente de ataques con arma blanca registrados en centros educativos eslovacos. La existencia de ese antecedente no permite determinar por sí misma las causas ni las circunstancias del ataque ocurrido ahora en Staskov.