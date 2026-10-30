Brasil pide explicaciones a Argentina por su ayuda en la huida de Flávio Bolsonaro

La cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de Argentina en Brasilia a "dar explicaciones" tras la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de territorio argentino, informó el viernes una fuente diplomática brasileña a la AFP.

La salida del excandidato presidencial conservador agrava la crisis diplomática entre el gobierno del ultraliberal argentino Javier Milei y el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que se arrastra desde hace meses.

Tras perder el balotaje el domingo, Bolsonaro no reconoció la derrota y denunció un "fraude electoral", pese a que la corte electoral y sus propias filas reconocieron los resultados.

A pesar de tener sus pasaportes brasileños cancelados por una investigación sobre lavado de dinero, salió con su familia desde Argentina la madrugada del miércoles en un jet privado hacia Estados Unidos, con una escala en Ecuador. Tras aterrizar en Florida, se declaró "el líder" de Brasil y afirmó que va a "liderar" a la oposición desde Estados Unidos.

Una reunión breve en Itamaraty

El encuentro entre el director del Departamento de América del Sur de la cancillería brasileña, João Marcelo Galvão de Queiroz, y la encargada de negocios argentina, Emilia Cortés, tuvo lugar el jueves en Brasilia.

Fue un "procedimiento habitual", indicó la fuente, que no reveló el contenido de la conversación ni anticipó "ningún desarrollo" tras el pedido de explicaciones.

Medios argentinos informaron que Cortés se comprometió, en términos genéricos, a aportar información. Además, la Policía Federal brasileña investiga las condiciones de la salida de Bolsonaro y una posible colaboración de gobiernos y agentes extranjeros.

En el entorno de Lula, una eventual participación del gobierno argentino sería "un hecho grave", según medios argentinos, aunque Brasilia busca no escalar el conflicto.

El organismo de Migraciones de Argentina informó que Bolsonaro ingresó por el paso fronterizo de Puente Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50 del martes 27 de octubre. El ministro del Interior argentino, Diego Santilli, sostuvo que no hubo irregularidades.

No tenía impedimentos de Interpol", dijo Santilli sobre Bolsonaro.

Milei, Lula y una crisis desde agosto

Las relaciones entre Brasilia y Buenos Aires entraron en crisis en agosto, cuando Brasil rebajó su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios, tras insultos de Milei a Lula. Medios argentinos precisan que el mandatario llamó "ladrón" a Lula en un acto en Brasil donde respaldó a Flávio Bolsonaro antes de las elecciones.

A diferencia de la mayoría de países, Argentina y Estados Unidos no han reconocido la victoria de Lula en los comicios del domingo.

El vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, evitó felicitar a Lula.