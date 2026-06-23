Gustavo Petro acusa a software de los comicios en Colombia; exige revisar actas

BOGOTÁ.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la integridad del sistema informático utilizado para las elecciones presidenciales que dieron como ganador al derechista Abelardo de la Espriella, por delante del oficialista Iván Cepeda.

El mandatario explicó en un extenso mensaje en redes sociales que hay evidencias de que se trastocaron fraudulentamente las actas de escrutinio de los jurados de la votación, los llamados formularios E-14.

Petro exigió una revisión digital de 122 mil formularios E-14 y dijo que va presentar “los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista” —en alusión a la firma Thomas Greg & Sons que se encarga de gestionar las elecciones— “y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianos”.

El presidente recordó que antes de la primera vuelta de las elecciones pidió a las autoridades una “auditoría técnica del software” y ya para la segunda que se recuperara la huella digital de estos documentos para asegurar que no se modifican.