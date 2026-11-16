El Departamento del Trabajo de Estados Unidos propuso el lunes nuevas restricciones a un programa de tarjetas verdes que permite a los trabajadores extranjeros cualificados obtener la residencia permanente en Estados Unidos, lo que supone la última medida del gobierno de Donald Trump para restringir la inmigración legal.

El programa de Certificación Laboral Permanente, o PERM, es utilizado por grandes empresas tecnológicas estadounidenses y firmas de externalización para obtener tarjetas de residencia basadas en el empleo para empleados extranjeros, lo que les permite pasar de una situación laboral temporal a la residencia permanente en Estados Unidos.

Antes de contratar a un extranjero, las empresas deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses cualificados y disponibles para una determinada oferta de empleo, y que la contratación de alguien del extranjero no afectará a los salarios ni a las condiciones laborales de los estadounidenses que ocupan puestos similares.

La reforma propuesta obligaría a los empleadores a hacer un mayor esfuerzo para demostrar que la contratación de un extranjero no perjudicaría a los trabajadores estadounidenses. Ampliaría el requisito a profesiones que anteriormente estaban exentas por considerarse que escaseaban, entre ellas el personal de enfermería y los científicos con "capacidad excepcional".

Esta medida representa el último intento del presidente Donald Trump de restringir el programa, como parte del esfuerzo más amplio de su administración por reducir el número de personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos y dificultar su acceso a la residencia y la ciudadanía.

En octubre, el Gobierno de Estados Unidos impidió que las principales empresas tecnológicas utilizaran el sistema PERM, entre ellas el fabricante de software Adobe ADBE.O.

La reforma propuesta por el Departamento de Trabajo el lunes obligaría a los empleadores a modernizar sus métodos de contratación para garantizar que llegan al "mayor número posible de trabajadores estadounidenses de alta calidad", por ejemplo, mediante anuncios de empleo electrónicos en lugar de impresos.

También impediría a los empleadores estadounidenses solicitar la certificación PERM para trabajadores extranjeros en los dos años siguientes al despido de trabajadores estadounidenses que ocuparan puestos similares.

La propuesta, que se publicará en el Registro Federal el martes, está sujeta a un plazo de 60 días de consulta pública antes de que pueda entrar en vigor.

Con información de Reuters