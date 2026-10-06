Francis Halzen gana el Nobel de Física por sus estudios de partículas subatómicas

ESTOCOLMO.

El físico de partículas belga-estadounidense Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física de 2026 por su trabajo pionero en la creación de un observatorio destinado a detectar algunas de las partículas más esquivas del universo, los neutrinos de alta energía, y a desentrañar cómo se forman.

Halzen se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía utilizarse para rastrear los neutrinos, a veces conocidos como “partículas fantasma" por la forma en que atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin dejar rastro, y solo interactúan con la materia en contadas ocasiones.

"Estos mensajeros traen información del cosmos", dijo EvaOlsson, ⁠de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una ⁠rueda deprensa. "Nos abren la puerta a galaxias lejanas y nos hablan de los procesos que tienen lugar en las estrellas que explotan".

HALZEN, ELOGIADO POR DETECTAR "MENSAJEROS DEL COSMOS"

Las interacciones de neutrinos registradas por el observatorio IceCube en la Antártida proporcionan a los investigadores conocimientos sobre cómo se crean los neutrinos de alta energía, lo que podría incluso revelar fenómenos cósmicos hasta ahora desconocidos, según ha señalado el organismo.

"Francis Halzen ha dirigido un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos ha proporcionado un instrumento fantástico", dijo ⁠Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado.

"Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía".

En 2014, la revista estadounidense Smithsonian bautizó a Halzen como "el hombre del neutrino" al otorgarle uno de sus premios a la ingeniosidad, elogiándolo por un "experimento asombroso (que) anuncia el comienzo de una nueva era en la astronomía".

Incluso publicó un cómic que ilustraba su vida: "Cómo la búsqueda del cosmos por parte de un físico despegó en ⁠la Antártida".

Los ganadores del Premio ⁠Nobel de Física son elegidos por la Real Academia Sueca de Ciencias y reciben ⁠una dotación total de12 millones de ⁠coronas suecas (1,2 millones de dólares), que se reparte entre los premiados si hay varios.

Los Premios Nobel se crearon en virtud del testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, cuya fortuna se basó en parte en la invención de la dinamita. Otorgados por primera vez en 1901, los premios reconocen los logros en ciencia, literatura y paz, a los que más tarde se añadió el premio de Economía, instituido por el Banco de Suecia.

GANADORES, DESDE EINSTEIN HASTA BOHR Y LOS CURIE

La física ocupó un lugar destacado en el testamento de Nobel y el premio sigue siendo una de las máximas distinciones de esta disciplina. A lo largo de las décadas, ha reconocido descubrimientos que han transformado de manera fundamental la comprensión que tiene la humanidad del universo.

Entre los galardonados del pasado se encuentran algunas de las figuras más célebres de la ciencia, como Albert Einstein, María Skłodowska-Curie y Pierre Curie, Max Planck y Niels Bohr, cuyos trabajos contribuyeron a sentar las bases de la física moderna.

El premio de Física del año pasado fue otorgado a los científicos estadounidenses John Clarke, Michel Devoret y John Martinis por experimentos que demostraron los principios de la física cuántica en la práctica, una investigación que se considera que contribuye al avance de la próxima generación de informática y otras tecnologías digitales.

Este premio ha sido el segundo de los Nobel de este año en darse a conocer, tras el anuncio del premio de Medicina del lunes. El de Química se dará a conocer el miércoles.

Las medallas Nobel son entregadas a los galardonados por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia que se celebra en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Tras la entrega de premios tiene lugar un fastuoso banquete en el Ayuntamiento de Estocolmo.

El Premio Nobel de la Paz, el único que no se entrega en Suecia, se concede por separado en Oslo.

(1 dólar = 10,0329 coronas suecas)

*mcam