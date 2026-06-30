Una filial de Pacific Avenue Capital Partners completa la adquisición de ESE World a Amcor

Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), una firma global de capital privado especializada en escisiones corporativas (corporate carve-outs) y otras operaciones complejas en el segmento middle market, anunció hoy que una filial de Pacific Avenue ha completado la adquisición de ESE World (la "Compañía" o "ESE") a Amcor, una de las principales empresas de envases y embalajes del mundo.

ESE es el principal fabricante europeo de sistemas de contenedores para residuos y reciclaje, prestando servicio a municipios y empresas de todo el mundo. La compañía fabrica contenedores móviles para residuos, contenedores de recogida selectiva, contenedores para materiales peligrosos y soluciones de mobiliario urbano desde tres plantas de producción ubicadas en Alemania (Neuruppin y Olpe) y Francia (Crissey), generando unos ingresos aproximados de 300 millones de euros.

Tras completar su escisión de Amcor, ESE operará como una empresa independiente, con el enfoque y los recursos necesarios para afrontar su próxima fase de crecimiento. Pacific Avenue trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo para generar valor mediante mejoras operativas, una expansión geográfica selectiva y adquisiciones estratégicas complementarias.

"Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a ESE World a nuestra cartera. Esta operación constituye un importante hito para Pacific Avenue, ya que seguimos reforzando nuestra presencia en Europa, y refleja directamente nuestra capacidad para colaborar con vendedores corporativos y ejecutar con éxito complejas operaciones de escisión a escala mundial. ESE es una empresa líder en su mercado, con una marca sólida, una innovación de referencia en el sector y una posición competitiva consolidada. Esperamos trabajar junto al equipo directivo para escribir el próximo capítulo de la historia de ESE", explicó Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.

El cierre de la adquisición de ESE representa la tercera operación de Pacific Avenue en Europa y la primera realizada a través de su Fondo II y de su vehículo de inversión europeo específico (European sidecar). La operación fue financiada mediante una combinación de recursos propios procedentes del Fondo II y de dicho vehículo europeo, junto con financiación de deuda proporcionada por General Atlantic.

Pacific Avenue contó con el asesoramiento de Willkie Farr & Gallagher (asesoramiento jurídico en fusiones y adquisiciones), McDermott Will & Emery (asesoramiento jurídico en financiación), Natixis Partners (asesoramiento en deuda), PwC (asesoramiento comercial, jurídico, fiscal, de recursos humanos y estructuración) y Accuracy (asesoramiento financiero).

Amcor contó con el asesoramiento de Greenhill, filial de Mizuho, y de Latham & Watkins.

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