Estados Unidos sanciona a brasileños y empresas vinculadas al PCC

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos brasileños y varias empresas presuntamente relacionadas con el Primeiro Comando da Capital (PCC), organización criminal que fue designada recientemente como grupo terrorista por las autoridades estadounidenses.

Los sancionados son Victor de Oliveira Shimada, radicado en São Paulo, y su secretaria Stella Nunes Henrique de Oliveira, acusados de lavar decenas de millones de dólares que el PCC generó en diversas ciudades de Estados Unidos. Según el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ese dinero regresó a Brasil mediante redes de criptomonedas.

“Shimada, radicado en São Paulo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”, señaló el Departamento del Tesoro.

Empresas señaladas

La OFAC incluyó en la lista de sancionados a las compañías Victory Trading, Pixwave y Wave, con sede en São Paulo, así como a la empresa portuguesa Avenidas Flutuantes, presuntamente propiedad de Shimada.

El comunicado explica que Shimada estuvo en arresto domiciliario a principios de año porque Victory Trading fue acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol. Por su parte, Stella Nunes habría actuado como intermediaria en la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales a la red delictiva.

Las medidas implican que todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, los sancionados no podrán acceder a servicios vinculados al sistema financiero estadounidense.

Washington designó el pasado 28 de mayo al PCC y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, decisión que generó rechazo por parte del gobierno brasileño.

Con información de AFP.