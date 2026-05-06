El FBI allana la oficina de una senadora demócrata en Virginia

El FBI ejecutó este miércoles órdenes de registro en la oficina de la senadora estatal demócrata L. Louise Lucas, una de las figuras más influyentes de la política de Virginia y aliada cercana de la gobernadora Abigail Spanberger. El operativo, autorizado por un tribunal federal, forma parte de una investigación por presunta corrupción y venta ilegal de marihuana, según informó Fox News.

Simultáneamente, agentes federales realizaron un cateo en un dispensario de cannabis ubicado en Portsmouth, co-propiedad de la legisladora. Lucas llegó a su oficina mientras se desarrollaban los allanamientos y declaró a la prensa que desconocía el motivo de la presencia de los agentes.

Spanberger, quien enfrenta una caída en las encuestas, ha sido criticada por sectores opositores que la acusan de impulsar una agenda de izquierda radical en un estado históricamente moderado. La vinculación de una de sus aliadas más visibles con una investigación federal por corrupción aumenta la presión sobre su administración y su estrategia electoral.

Antecedentes de la legisladora

La senadora es copropietaria de una tienda de cannabis que ya había estado bajo escrutinio por irregularidades en el etiquetado de productos y por superar los límites legales de THC, lo que generó preocupaciones regulatorias bajo la legislación vigente en Virginia. Estos antecedentes habían colocado a la legisladora en el radar de las autoridades estatales antes del operativo federal.

Las órdenes de registro fueron firmadas por un juez federal, quien consideró que existía causa probable para realizarlas. La investigación se centra en determinar si hubo prácticas de corrupción vinculadas al negocio de cannabis y si se incurrió en violaciones a la normativa federal sobre distribución y etiquetado de productos.

Para los críticos de Spanberger, el caso refuerza la narrativa de que su círculo cercano está marcado por irregularidades. Para los demócratas de Virginia, representa un desafío adicional en un momento en que buscan mantener cohesión interna y credibilidad frente a los votantes.