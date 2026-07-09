Europa Occidental rompe récord de calor; junio fue el más cálido de su historia

Europa Occidental vivió este año el junio más caluroso de su historia, un mes en el que los océanos también alcanzaron temperaturas nunca antes observadas para este periodo.

El Viejo Continente enfrenta episodios de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos. Esta semana atraviesa una tercera ola de calor, después de la que rompió todos los récords en junio y la inusualmente temprana registrada en mayo.

La temperatura media en Europa occidental alcanzó los 20.74 grados Celsius en junio, más de 3 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020, reveló este jueves el observatorio climático de la Unión Europea, Copernicus.

Con ello, superó el récord anterior para la región, establecido en junio de 2025, detalló Copernicus en su informe mensual.

Una mujer intenta refrescarse del calor del sol a la sombra de un portal en Trafalgar Square, en Londres. Foto: AFP.

En los últimos días, varios países ya habían reportado nuevos máximos. España registró el primer semestre más cálido de su historia y Francia vivió el junio más caluroso del que se tiene registro.

De acuerdo con el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

Océanos también alcanzan temperaturas históricas

Los océanos registraron en junio las temperaturas más altas jamás observadas para ese mes, en un contexto marcado por la llegada del fenómeno de El Niño en el Pacífico, el cual se prevé que se intensifique en los próximos meses.

El cambio climático está pasando de ser un problema futuro, abstracto y estadístico, del que se toma conocimiento a través de informes, a convertirse en una realidad concreta que altera la vida cotidiana", declaró a la AFP Samantha Burgess, responsable estratégica de cuestiones climáticas en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMPM), organismo que administra Copernicus.

Según Burgess, "Europa se está calentando mucho más rápido que la media mundial". ¿La razón? Entre las principales causas destacan los cambios en la circulación atmosférica.

"Los cambios observados en la circulación atmosférica indican que este fenómeno será cada vez más frecuente en Europa en el futuro. Veremos más olas de calor en un mundo más cálido. Serán más intensas, más duraderas y afectarán zonas geográficas más amplias", añadió.

Ante esta situación, Burgess llamó a alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero "lo antes posible".

En junio, la temperatura media mundial se ubicó 1.39 grados Celsius por encima del nivel estimado de la era preindustrial (1850-1900).

Ola de calor dejó millones de personas expuestas

Junio fue especialmente severo para Europa, donde un domo de calor —un sistema de alta presión que actúa como la tapa de una olla en ebullición— permaneció durante varios días.

Miles de muertes han sido atribuidas a este episodio, principalmente en Francia, España y Bélgica.

Más de dos tercios de los europeos, unos 410 millones de personas, estuvieron expuestos a temperaturas superiores a los 35 grados Celsius entre el 15 y el 30 de junio, según un análisis de la AFP.

El Mediterráneo también registró una ola de calor marina sin precedentes. Las costas atlánticas europeas resultaron igualmente afectadas, lo que puso en riesgo a los ecosistemas.

La sequía contribuyó a la propagación de los incendios forestales en la península ibérica y el sur de Francia, señaló Copernicus.

La red de científicos del clima World Weather Attribution aseguró el mes pasado que la ola de calor que azotó Europa en junio fue la más intensa jamás registrada.

Una ola de calor de este tipo habría sido "prácticamente imposible" sin la influencia del cambio climático, afirmaron los investigadores.

*mcam