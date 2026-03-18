Excélsior 109 años. Desastre en Chernóbil alertó a Europa 35 días antes del Mundial de México 1986

A tan sólo 35 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol de 1986 en México, uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad puso en alerta al mundo: el accidente en la planta nuclear de Chernóbil.

El 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad en el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética (actual Ucrania), los operadores cometieron varios errores.

Esto provocó un aumento incontrolable de energía, seguido por dos explosiones que destruyeron el reactor y liberaron grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, afectando a la actual Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

“Alerta Máxima en Europa por el Desastre Nuclear Soviético”, destacó Excélsior en su titular del miércoles 30 de abril de 1986. Archivo Histórico Excélsior

“Un accidente que provocó un número no precisado de víctimas, ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil, reconoció hoy la Unión Soviética, luego de que varios países escandinavos denunciaran el registro de altos índices de radiación en sus territorios”, informó

Excélsior el 29 de abril.

Y es que durante tres días el gobierno de Mijail Gorbachov no informó al mundo sobre el incidente.

La agencia oficial soviética TASS se limitó a confirmar que uno de los reactores de la planta resultó dañado y que se estaba brindando atención a las víctimas, pero sin dar detalles de las causas ni una cifra de muertos o heridos.

“Antes de que la Unión Soviética informara sobre el accidente, científicos y funcionarios de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca habían advertido que en los territorios de sus países se había elevado considerablemente el índice de radiación”, relató este periódico.

La ciudad de Pripyat fue evacuada al día siguiente del accidente y más de 100 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. La región del desastre fue acordonada en un perímetro de 30 kilómetros.

El Periódico de la Vida Nacional se comunicó con estudiantes mexicanos que radicaban en Kiev y todos afirmaron que la situación “parece normal”.

No obstante, otras fuentes consultadas en la ciudad dijeron haber observado “cientos de autobuses” que fueron llevados desde los centros urbanos de la República Socialista de Ucrania hasta la región afectada.

A la confirmación soviética de la explosión y la evacuación de civiles, siguieron días de múltiples exigencias por parte de la comunidad internacional de una explicación de la URSS del accidente, así como el reproche por la demora en alertar al mundo.

Moscú debió lanzar el martes una alerta a Europa, tituló este periódico, el 2 de mayo, la nota que señalaba a la Unión Soviética de ocultar la noticia. “Este retraso del gobierno de la URSS (….) alarmó y descontroló a la gente que vive entre el Elba y los Urales”, mencionaba el texto.

“Moscú debió lanzar el martes una alerta a Europa”, tituló este periódico, el 2 de mayo de 1986. Archivo Histórico Excélsior

Los señalamientos llevaron también a Moscú a acusar una “campaña de desinformación de EU”, luego de que fuentes del espionaje estadunidense dijeran que la unidad 3 de la planta de Chernóbil estaba desintegrándose.

Especialistas estadunidenses también afirmaron que la desintegración del reactor nuclear 4 había liberado una cantidad de radiación mil veces superior a la de la bomba atómica en Hiroshima, documentó este diario.

Excélsior publicó que la planta de Chernóbil no cumplía las medidas de contención. Archivo Histórico Excélsior

Excélsior también dio testimonio del temor entre la opinión pública por la radiación, así como la presencia de reactores nucleares en otras partes del mundo.

Este periódico informó el 10 y 18 de mayo de ese año que la central de Chernóbil “carecía de una estructura de contención especial” de material radiactivo y que ocho reactores estadunidenses estaban en condiciones de seguridad similares.

Ocho reactores de EU estaban en condiciones de seguridad similares a las de Chernóbil, reportó Excélsior. Archivo Histórico Excélsior

El desastre cambió la forma en que el mundo ve la energía nuclear, llevó a nuevas regulaciones de seguridad y es considerado uno de los eventos que contribuyeron a debilitar la confianza en la Unión Soviética.

Cuatro décadas después, la preocupación por Chernóbil sigue latente por los daños al escudo de contención con drones rusos en el contexto de la guerra con Ucrania.