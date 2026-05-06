Evacuación médica de tres casos sospechosos de hantavirus está en curso en Cabo Verde (OMS)

PRAIA, CABO VERDE.

La evacuación a Cabo Verde de dos miembros de la tripulación enfermos y de otra persona que estuvo en contacto con ellos en un crucero sospechoso de ser un foco de hantavirus "está en curso", indicó el miércoles a la AFP una representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país.

"Los tres se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático", precisó Ann Lindstrand.

Las tres personas deben ser desembarcadas en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, y luego trasladadas en ambulancia a un aeropuerto cercano para ser evacuadas en avión a continuación, según la OMS.