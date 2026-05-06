Utilizan efeméride para troleo demócrata; 5 de mayo

La Casa Blanca compartió a través de su cuenta de X, una foto generada con inteligencia artificial (IA) retratando a los dos líderes del partido demócrata en el congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México, con elementos estereotipados de la cultura mexicana y con un letrero “Amo a los inmigrantes ilegales”.

La imagen compartida ayer por la mañana tiene como pie de foto: “¡Feliz Cinco de Mayo para todos los que celebren!”.

Por su parte, Schumer respondió a esta provocación con una imagen real del presidente Donald Trump junto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein a la que le agregó los mismos sombreros de charro.

La relación entre el presidente y los líderes demócratas de las minorías en el senado (Schumer) y en la cámara de representantes (Jeffries) durante este segundo mandato de Trump es altamente adversarial y contenciosa.