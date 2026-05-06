Cancelado el vuelo que debía evacuar a Canarias a médico enfermo del crucero afectado por hantavirus

Madrid.

El vuelo que debía evacuar a un médico del MV Hondius hacia las islas Canarias "se canceló", indicó a la AFP una fuente cercana a la presidencia de la región, que se opone a la llegada prevista en los próximos días del buque afectado por hantavirus al archipiélago español.

"Lo que el gobierno de Canarias lamenta es que no haya información suficiente para saber si hay riesgos a los que tienes que enfrentar", agregó la fuente, que afirmó desconocer el motivo de la cancelación del vuelo.

El martes por la noche, el Ministerio español de Sanidad había indicado que el buque MV Hondius, actualmente en Cabo Verde, debía partir próximamente hacia Canarias, tras la evacuación de casos sospechosos en el pequeño país insular africano.

El Ministerio de Sanidad español explicó entonces que Madrid había "aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado".

El crucero afectado por un brote de hantavirus atracará en los próximos días en Tenerife, una de las islas del archipiélago de Canarias, según informó el miércoles la televisión pública española (RTVE) citando fuentes del Ministerio de Sanidad.

Consultado por la AFP, este último no quiso confirmar la información de inmediato.

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró sin embargo este miércoles su oposición a la evacuación de enfermos hacia el archipiélago, y lamentó la falta de comunicación por parte del gobierno central en Madrid.

"No hay ninguna información médica o desde el punto de vista de epidemia que nos diga que (...) la intervención que se tenga que hacer ahí no se puede hacer allí", indicó en referencia a la situación de los afectados en Cabo Verde, en declaraciones a la radio Onda Cero.

El martes, la OMS informó de siete casos de hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo: dos confirmados en laboratorio y cinco sospechosos.

Tres personas han muerto en relación con el brote identificado en el crucero, un matrimonio de septuagenarios neerlandeses y un pasajero alemán.