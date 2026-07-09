Destinarán a Ucrania 70 mmde para defensa; hubo “mucho amor y unión” en Ankara

ANKARA.— Los líderes de la OTAN se comprometieron a destinar 70 mil millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania este año, y el mismo importe en 2027, según una declaración conjunta publicada al término de la cumbre en Ankara, Turquía.

De este fondo, se incluyen los 30 mil millones de euros dispuestos a Ucrania por la Unión Europea en su préstamo para gasto en defensa, a quien se agradece su contribución. Los otros 40 mil se alcanzarán con apoyo bilateral adicional a Ucrania, aunque no participará Estados Unidos.

“Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y los aliados permanecen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania y en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial”, declararon.

El presidente estadunidense Donald Trump se comprometió a dar a Ucrania “el derecho a fabricar” misiles de defensa antiaérea Patriot, durante una reunión con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski al margen de la cumbre.

A pesar de los intensos bombardeos de Rusia en los últimos días, Ucrania parece cambiar el rumbo al estabilizar la línea del frente y atacar en el interior de Rusia, operaciones que, según Trump, podrían ayudar a terminar la guerra.

La cancillería rusa acusó a los países miembros de la alianza de tomar “decisiones irresponsables que podrían llevar al desastre” y de enfocarse en “la militarización del continente europeo”.

Por otra parte, Trump ofreció a los aliados de la OTAN un inesperado y cálido abrazo después de haber arremetido contra ellos por la falta de ayuda en la guerra contra Irán.

“Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, dijo Trump a los periodistas y aseguró que quería que Estados Unidos permaneciera en la alianza militar.

Trump incluso habló del Mundial de Futbol y de golf con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que el republicano había calificado a España de “causa perdida”, y con la que, según él, Estados Unidos “cesará todo intercambio comercial” al acusar de nuevo al país ibérico de no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN.