EU reporta decomiso de 43 mil cartuchos en punto de salida en Tucson

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, reportó la incautación de más de 43 mil cartuchos de municiones en un solo día y un mismo sitio, cuya acción se inscribe en la estrategia de lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones en el que trabajan de forma conjunta con México.

El decomiso se logró en el puerto de salida de Mariposa en Tucson, Arizona, por parte de elementos de campo de la oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Interior haciendo uso de nuevos equipos tecnológicos para detectar de manera oportuna todo tipo de armas.

“Esta incautación reafirma el compromiso del presidente Donald Trump para detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles.

“También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva en la identificación y detención de actividades ilícitas. No importa el método, los criminales deben saber que los encontraremos.

El representante diplomático de la Administración Trump resaltó la colaboración de los gobiernos de ambos países por atender este tema de la seguridad y el combate a los cárteles.

Trabajando juntos Estados Unidos y México, estamos fortaleciendo la seguridad y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, sostuvo.

De acuerdo con CBP, los oficiales descubrieron 40 cajas que contenían 15 mil cartuchos de munición en un vehículo y 44 cajas que contenían 28 mil cartuchos de munición 7.62x39 en otro.