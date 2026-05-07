EU acusa a Irán de imponer peajes “ilegales” en Ormuz; exige corredor humanitario de la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó este jueves a Irán de pretender cobrar peajes “ilegales” a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, a través de un nuevo organismo creado por Teherán para gestionar la vía marítima.

Waltz calificó la medida como “inaceptable, inmoral e ilegal conforme al derecho internacional” y anunció la presentación de un proyecto de resolución para garantizar la libertad de navegación en la zona.

El diplomático estadounidense compareció a las puertas del Consejo de Seguridad acompañado por representantes de Baréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países que colaboran en la redacción de la iniciativa.

El organismo creado por Irán

La denuncia se centra en la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), un organismo administrativo anunciado por medios estatales iraníes para gestionar el tránsito marítimo en Ormuz. Según Waltz, Irán pretende exigir a los capitanes de buques comerciales y civiles que se registren y paguen un “soborno” o peaje para poder utilizar esta vía internacional.

“Es un castigo colectivo a todo el mundo para intentar resolver una disputa”, afirmó el embajador, quien insistió en que las acciones de Irán constituyen “violaciones de libro del derecho internacional”.

Proyecto de resolución y corredor humanitario

El texto impulsado por Washington busca garantizar la libertad de navegación y abrir un corredor humanitario de la ONU en el estrecho de Ormuz, bloqueado por las minas y obstáculos colocados por Irán. Waltz advirtió que quienes intenten restringir el tránsito marítimo “están sentando un precedente muy peligroso y preparando el terreno para condenar al comercio mundial”.

Aunque no precisó la fecha de la votación, señaló que las negociaciones continúan dentro del Consejo de Seguridad.

No es la primera vez que el Consejo de Seguridad aborda la situación en Ormuz. A principios de abril, Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar presentaron una resolución que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación y exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales. Sin embargo, la iniciativa fue vetada por China y Rusia, miembros permanentes del Consejo, quienes la consideraron “no objetiva” y “cortoplacista”.