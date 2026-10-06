Estudiante apuñala a 8 alumnos en escuela de Turquía; ya fue detenida

Al menos ocho alumnos resultaron heridos este martes durante un ataque con cuchillo registrado en un instituto del distrito de Basakshehir, en Estambul, Turquía. El hecho ocurrió en el Instituto Shamil Imam Hatip, donde hasta el momento se desconocen las causas de la agresión.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad turcas y equipos de emergencia acudieron al plantel para atender a los estudiantes lesionados y comenzar con las investigaciones correspondientes. Los afectados recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados para continuar con su tratamiento médico.

Los estudiantes heridos fueron llevados en ambulancia a varios hospitales de la zona, mientras las autoridades de Estambul señalaron que la presunta responsable sería una joven estudiante procedente de otro instituto. De acuerdo con esta información, la joven habría ingresado al centro educativo vestida con el uniforme y posteriormente habría comenzado a apuñalar a los alumnos de manera indiscriminada.

Detienen a presunta atacante tras agresión en instituto

La supuesta atacante fue detenida y permanece bajo custodia, a la espera de ser interrogada. Según las informaciones citadas del diario Daily Sabah, la joven vive en el mismo barrio, cerca del centro educativo donde ocurrió la agresión.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, confirmó que ocho estudiantes tuvieron que recibir atención médica como consecuencia del ataque. Asimismo, precisó que uno de los alumnos se encuentra en estado crítico, mientras que otros dos presentan una condición considerada “moderada”.

Estamos siguiendo de cerca cualquier información sobre su salud”, señaló el funcionario, quien además deseó a los estudiantes una pronta recuperación.

Aumenta la preocupación por violencia en escuelas de Turquía

El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia en centros educativos de Turquía, situación que durante los últimos meses ha generado preocupación. Desde abril, una decena de alumnos y tres profesores han fallecido a causa de estos ataques.

Además de las víctimas mortales, se han registrado decenas de personas heridas por este tipo de agresiones en distintos centros educativos, de acuerdo con la información proporcionada en la nota.

Con información de DPA.

*mcam