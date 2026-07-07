Evacúan calles y edificios por riesgo estructural de un rascacielos en Manhattan

Los servicios de emergencia cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas en Manhattan este martes, luego de que las columnas estructurales de un rascacielos en remodelación se doblaran en los pisos superiores, informaron los bomberos.

Se trata de una torre de 38 plantas, ubicada cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, que anteriormente albergaba las oficinas de la farmacéutica Pfizer y actualmente está siendo transformada en un complejo habitacional.

Hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados como medida preventiva, mientras policías y bomberos aseguraban la zona. AFP

“A su llegada, unidades determinaron que dos columnas se doblaron en los pisos 21 y 22”, señaló el Departamento de Bomberos de Nueva York en un comunicado.

La dependencia agregó que se registraron hundimientos entre los niveles 21 y 26, lo que obligó a movilizar aproximadamente 40 unidades y 130 efectivos de bomberos y personal médico. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados como medida preventiva, mientras policías y bomberos aseguraban la zona. El Departamento de Edificios de Nueva York informó en su cuenta de X que ingenieros estructurales se encuentran en el lugar investigando los reportes de posibles problemas en el inmueble ubicado en el 235 de la calle East 42.

Eddie, un trabajador de la construcción de 28 años, relató a la AFP que fue desalojado del sitio: “Estaba abajo y vi que todos empezaban a bajar. Justo entonces, me avisaron que una columna estaba rota”