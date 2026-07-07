De la Espriella suspende transición y acusa a Petro de “golpe de Estado”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes a su equipo interrumpir “de manera inmediata” el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de intentar un “golpe de Estado”.

La transmisión de mando prevista para el 7 de agosto se desarrolla en medio de tensiones políticas entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema derecha, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio, en el que De la Espriella ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda.

El presidente electo denunció corrupción en el gobierno actual y aseguró que la transición se había convertido en una “auditoría exhaustiva” de la gestión de Petro, donde identificó problemas en la lucha contra el narcotráfico, clientelismo en contratos estatales y deficiencias en el sistema de salud.

Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado (…) Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, declaró De la Espriella en la red social X.

Respuesta de Petro

El mandatario saliente desconoció la “legitimidad” de su sucesor y convocó manifestaciones para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida. Petro afirmó que entregará el poder el 6 de agosto a la medianoche, aunque insistió en que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones.

El proceso de entrega del gobierno continúa (…) el gobierno termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo”, escribió en X.

El senador Iván Cepeda reconoció los resultados, pero se declaró en “desobediencia civil” frente al nuevo gobierno. Observadores internacionales y autoridades electorales, por su parte, descartaron cualquier manipulación en los comicios.

De la Espriella, abogado que debuta en la política, promete fomentar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra guerrillas y carteles del narcotráfico, en medio de la peor crisis de violencia en Colombia en la última década, tras los intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados.

Con información de AFP.