El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización de motociclistas australiana Comancheros y la mafia italiana ’Ndrangheta, a las que acusa de colaborar con estructuras transnacionales de narcotráfico mediante actividades logísticas, financieras y de distribución de drogas en distintos continentes.

La medida fue impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que considera a ambos grupos piezas clave en las cadenas internacionales utilizadas por organizaciones criminales para mover estupefacientes y blanquear ganancias ilícitas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas no operan de manera aislada y requieren el apoyo de grupos criminales establecidos en diversos países.

Según el funcionario, estas estructuras facilitan el transporte de cargamentos, el lavado de dinero y la expansión de mercados ilícitos en distintas regiones del mundo.

Comancheros es vinculado con organizaciones criminales de América Latina

Las autoridades estadounidenses identifican a los Comancheros como una organización con presencia en Australia, Asia, Europa y Norteamérica.

De acuerdo con la OFAC, el grupo habría mantenido relaciones con organizaciones criminales de México, Colombia y Ecuador, facilitando el traslado de grandes cargamentos de cocaína hacia mercados de alto consumo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a la banda australiana Comancheros y a la mafia italiana ’Ndrangheta por colaborar en el lavado de dinero y tráfico de drogas con cárteles latinoamericanos. Especial

Washington sostiene que la banda también ha sido relacionada con actividades como tráfico de armas, homicidios, lavado de dinero y uso de sistemas de comunicación cifrada para actividades ilícitas.

Entre las personas incluidas en las medidas estadounidenses figuran Alexandre Varela Villar, identificado como dirigente internacional de los Comancheros; Allan John Norman Meehan, señalado como presidente global del grupo; y los hermanos Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu, vinculados a operaciones de narcotráfico en Nueva Zelanda.

También fue sancionado Marco Francis Coffen, a quien las autoridades atribuyen la provisión de herramientas tecnológicas y sistemas de comunicación utilizados por grupos delictivos.

La ’Ndrangheta mantiene presencia en más de 80 países

La segunda organización alcanzada por las sanciones es la mafia calabresa ’Ndrangheta, considerada por distintas agencias internacionales como una de las estructuras criminales más influyentes del mundo.

Según el Departamento del Tesoro, la organización cuenta con presencia en decenas de países y mantiene una posición predominante en el tráfico de cocaína hacia Europa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó a la banda australiana Comancheros y a la mafia italiana ’Ndrangheta por colaborar en el lavado de dinero y tráfico de drogas con cárteles latinoamericanos. Especial

Las autoridades estadounidenses sostienen además que la red criminal ha desarrollado vínculos operativos con organizaciones delictivas de América Latina y Norteamérica para asegurar el suministro de drogas.

La OFAC extendió las medidas contra varios integrantes de la estructura de la ’Ndrangheta establecida en Canadá.

Entre los sancionados figuran Angelo Figliomeni, Cosimo Figliomeni, Francesco Commisso, Rocco Remo Commisso y Vincenzo DeMaria, a quienes las autoridades estadounidenses identifican como figuras relevantes dentro de la organización.

También fueron designadas diversas empresas funerarias y de servicios ubicadas en Ontario, presuntamente relacionadas con actividades económicas vinculadas a la red criminal.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes y activos de las personas y entidades señaladas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados.

Asimismo, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones económicas o comerciales con los individuos y organizaciones incluidas en las designaciones, salvo autorización específica de las autoridades competentes.