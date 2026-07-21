Estados Unidos identifica a militar muerto en ataque con dron iraní en Irak

El Pentágono confirmó este martes la identidad del militar estadounidense muerto tras la explosión de un dron iraní en Irak. Se trata del sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años y originario de Fayetteville, Carolina del Norte, quien falleció el 19 de julio de 2026 en la Base Aérea de Erbil durante la detonación controlada de un sistema aéreo no tripulado de ataque unidireccional que había sido derribado.

Swinton pertenecía a la 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. En el mismo incidente se reportó un militar herido.

El Pentágono también identificó a dos uniformados muertos en un ataque iraní anterior en Jordania: el primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19 años, quienes perdieron la vida el viernes y sábado pasados. Otro militar permanece desaparecido. Estas bajas representan las primeras registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán hace dos semanas.

Con la muerte de Swinton, al menos 17 militares estadounidenses han perdido la vida desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán. El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó además que cerca de 100 efectivos han resultado heridos en las dos últimas semanas, lo que complica los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Irán con hacerle “pagar muchas veces más” por la muerte de soldados estadounidenses. Mientras tanto, la jefatura militar no ha comparecido ante la prensa desde mayo, y se prevé que este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, responda preguntas ante el Senado, donde el Pentágono busca más fondos para continuar el conflicto. Las consecuencias de esta escalada podrían influir en los comicios legislativos de noviembre próximo.