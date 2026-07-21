Detienen a pastor por acosar y abusar de niños en Estados Unidos

La Policía del condado de Monterey, California, informó la captura de Emmanuel Marchica, de 51 años y residente en la ciudad de Hollister, acusado de haber abusado sexualmente de menores durante más de una década. Su arresto se produjo el 10 de julio, tras una denuncia inicial por abuso sexual continuo contra un niño. Posteriormente, los agentes identificaron a más víctimas y ejecutaron órdenes de allanamiento que derivaron en su detención.

De acuerdo con las autoridades, los testimonios de las víctimas se remontan al menos a 2012, lo que hace pensar que podrían existir más afectados y testigos que aún no han denunciado los hechos. Marchica se desempeñaba como pastor, además de haber sido propietario de panaderías y gimnasios, donde ofrecía servicios de fisioterapia y masoterapia, y también trabajaba como instructor de jiu-jitsu.

El acusado enfrenta múltiples cargos graves por delitos sexuales contra menores, entre ellos actos lascivos, penetración sexual, contacto oral y acoso infantil. La justicia fijó una fianza de 17,5 millones de dólares, reflejo de la gravedad de los señalamientos en su contra.

Las autoridades del condado de Monterey solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información relevante que ayude a fortalecer la investigación. El caso se mantiene abierto y los investigadores continúan recabando testimonios y pruebas para determinar el número total de víctimas.