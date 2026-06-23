Estados Unidos emite nuevas sanciones contra empresas cubanas vinculadas a GAESA

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cinco entidades cubanas, tres de ellas relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), considerado el conglomerado económico más poderoso de la isla y controlado por las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que entre las compañías penalizadas se encuentran dos que generan ingresos mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de Cuba, incluida la empresa estatal GeoMinera. Además, las medidas alcanzan a la familia del expresidente Raúl Castro, al incluir en la lista de sancionados a su nuera, Annalie Lilliam Rueda Cardero.

Rubio afirmó que la situación en Cuba “se está deteriorando” mientras el régimen comunista “corrupto, brutal y antiestadounidense” continúa priorizando el control político sobre las libertades y necesidades básicas de la población.

Señaló que GAESA ha servido como “principal vector” para que las élites del régimen desvíen recursos hacia la represión, la subversión y el espionaje, en lugar de destinarlos a servicios esenciales como escuelas o plantas eléctricas.

Hoy he designado entidades adicionales de la red GAESA asociadas con el movimiento tanto de su dinero como de sus activos físicos, así como entidades responsables de explotar las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener ganancias ilícitas”, escribió Rubio en su cuenta de X.

Advertencia a terceros

El secretario de Estado advirtió que cualquier persona o empresa que proporcione servicios a los actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada también.

Los bancos extranjeros y otras compañías que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato”, subrayó.

El gobierno cubano ha denunciado en repetidas ocasiones que estas medidas constituyen un “castigo colectivo” contra la isla, al afectar directamente la economía y limitar el acceso a recursos básicos. Las sanciones se suman a una larga lista de restricciones impuestas por Washington en los últimos años, que han impactado sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía.