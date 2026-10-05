Estados Unidos aprueba venta de armas por mil millones a Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos aprobó una posible venta militar a Emiratos Árabes Unidos por hasta mil 41 millones de dólares, que incluye hasta 10 mil unidades de guiado del Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II), en un nuevo movimiento de Washington para reforzar la capacidad de defensa de sus aliados en el Golfo en medio de la guerra con Irán.

El Departamento de Estado notificó este lunes la operación, que contempla los sistemas de guiado en configuraciones aire-aire y aire-tierra, además de equipo relacionado. La venta forma parte de un paquete de acuerdos militares anunciados para Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kuwait por un valor conjunto estimado de 2 mil 270 millones de dólares.

Washington justificó la operación por la necesidad de que Emiratos pueda responder a las amenazas actuales y futuras y mantener una capacidad de defensa operativa.

La venta propuesta reforzará la capacidad de Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras”, señaló el Departamento de Estado.

La dependencia agregó que el acuerdo también busca mejorar la interoperabilidad de las fuerzas emiratíes con las estadounidenses y reforzar la seguridad de un socio considerado estratégico por Washington.

¿Qué es el sistema APKWS II?

El Advanced Precision Kill Weapon System II, conocido como APKWS II, convierte cohetes no guiados de 70 milímetros en municiones de precisión mediante un sistema de guiado.

Una de sus aplicaciones es la defensa contra drones. El sistema permite emplear una munición de menor costo para enfrentar aeronaves no tripuladas relativamente baratas, en lugar de utilizar misiles de defensa aérea mucho más costosos.

La operación anunciada ahora contempla hasta 10 mil secciones de guiado, con una combinación de configuraciones aire-aire y aire-tierra.

La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos también registra al APKWS II como un sistema de guiado empleado para convertir cohetes en municiones de precisión.

Emiratos ha sido blanco de ataques durante la guerra

La nueva venta ocurre después de que Irán lanzara ataques con drones y misiles contra países del Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, desde el inicio de la guerra que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La respuesta iraní incluyó ataques contra objetivos estadounidenses y aliados en Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

Un informe actualizado del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos señala que Emiratos ha sido uno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo más afectados por el conflicto y que proyectiles iraníes o restos de interceptaciones alcanzaron instalaciones dentro de territorio emiratí.

Washington ya había aprobado otra venta para Emiratos

La decisión de este lunes no es la primera autorización de 2026 relacionada con el APKWS II para Emiratos.

En mayo, Estados Unidos aprobó una operación por 147.6 millones de dólares que contemplaba mil 500 kits de guiado del sistema. En ese caso, la autorización especificó que los equipos estaban destinados a aplicaciones aire-aire contra sistemas aéreos no tripulados.

La nueva operación eleva considerablemente el volumen potencial de estos equipos, con hasta 10 mil unidades y un valor estimado de 1,041 millones de dólares.