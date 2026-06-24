Estados Unidos anuncia muerte de líder del Estado Islámico en Siria

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles que sus fuerzas realizaron un ataque aéreo de precisión el pasado 19 de junio en el noroeste de Siria, en el que murió Ali Husayn al-‘Ulaywi, considerado un alto líder del grupo extremista Estado Islámico (EI).

Según el comunicado, la acción forma parte de los “esfuerzos continuos de Estados Unidos para interrumpir y eliminar a los terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o en el territorio nacional”.

El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, declaró: “CENTCOM y nuestros socios permanecen comprometidos a erradicar los remanentes del EI para garantizar su derrota duradera. Seguiremos defendiendo el territorio nacional de Estados Unidos, así como a nuestros miembros de servicio y aliados en toda la región”.

El ataque forma parte de las acciones de la estrategia estadounidense de mantener presión sobre las células del Estado Islámico, que aunque debilitadas tras la caída de su “califato” en 2019, continúan operando en zonas rurales y fronterizas de Siria e Irak.

Washington seguirá actuando contra líderes extremistas para evitar una reorganización del grupo y proteger tanto a sus ciudadanos como a sus aliados en Medio Oriente.

Los ataques de Estados Unidos contra el Estado Islámico en los últimos años

En los últimos años, Estados Unidos ha sostenido una campaña militar constante contra el Estado Islámico en Siria e Irak, con el objetivo de impedir que las células remanentes del grupo puedan reorganizarse y recuperar capacidad operativa. Estas ofensivas han sido de gran escala y se han caracterizado por el uso de bombardeos de precisión, operaciones aéreas conjuntas y despliegues estratégicos en zonas desérticas donde el grupo suele refugiarse.

Tras la pérdida de territorios clave como Mosul y Raqqa en 2017, el Estado Islámico quedó debilitado, pero no desapareció. Washington ha insistido en que la amenaza persiste en forma de células dispersas que operan en áreas rurales y fronterizas.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en diciembre de 2025, cuando Estados Unidos lanzó una ofensiva masiva en Siria tras un ataque del Estado Islámico en Palmira que dejó bajas entre sus tropas. En respuesta, más de setenta objetivos fueron alcanzados en una sola jornada, en lo que se describió como una de las operaciones más fuertes desde la derrota territorial del grupo. Aviones de combate, helicópteros y artillería pesada participaron en la misión, que empleó más de cien municiones de precisión para garantizar la destrucción de infraestructura clave.

En enero de 2026, se registró otra ofensiva de gran escala contra múltiples posiciones del Estado Islámico en Siria. El Centcom explicó que el objetivo era evitar que los combatientes encontraran refugio seguro en áreas desérticas, donde suelen reorganizarse y planear ataques contra fuerzas locales y extranjeras. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con aliados regionales, como Jordania, y con fuerzas locales que operan en el terreno.