De la Espriella da ultimátum a grupos armados para someterse a la justicia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales, a quienes otorgó un plazo de un mes para someterse a la justicia, dejando entrever que en su gobierno no habrá negociaciones de paz como las impulsadas por el mandatario saliente, Gustavo Petro.

“A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, expresó De la Espriella durante el acto en el que recibió la credencial como presidente electo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó oficialmente las credenciales a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, Juan Manuel Restrepo, en una ceremonia realizada en el recinto ferial Corferias de Bogotá. “Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución. Colombia y el CNE hacen entrega formal de las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030”, señaló el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

De la Espriella, abogado y empresario identificado con la ultraderecha, asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, acompañado por su familia y decenas de simpatizantes que celebraron su llegada al auditorio de Corferias.